Партія "Європейська Солідарність" не підтримує призначення на посаду міністра енергетики кандидата Германа Галущенка, якого пов'язують з народним депутатом Андрієм Деркачем.

Про це під час погоджувальної ради заявив лідер політсили, п’ятий президент України Петро Порошенко.

“Безумовно, дуже важливо призначити керівника Міністерства енергетики. Але дуже сумно, коли замість того, щоб проти Деркача вводити санкції, як це зробили США, його представників призначали міністром енергетики”, – зазначив він.

У “Євросолідарності” вважають, що президент Володимир Зеленський вирішив цим кадровим призначенням розрахуватися за оприлюднення фальшивих “плівок Байдена – Порошенка”.

Також у партії нагадали, що попри обіцянки, влада продовжує підвищувати тарифи на енергоносії.

Як відомо, Галущенко наразі є віцепрезидентом “Енергоатому”. Обов’язки міністра енергетики України наразі виконує Юрій Вітренко.

Що відомо про “плівки Деркача”

У травні минулого року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США і нинішнього американського лідера Джо Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

Петро Порошенко заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього сфабриковані, операція має російське коріння. Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з цим.

Підозрюваний у корупції прокурор Костянтин Кулик, котрий був звільнений з органів прокуратури, розповів, як створювалися “плівки Деркача”.

Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати країни.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи скандальні плівки, висловив думку, що це — “не останній дзвінок”, який буде опубліковано, і цим мають займатися правоохоронці.

“Про Порошенко-Байдена? Так, я чув. Я прокоментую: я говорю, я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці, який побачать громадяни. Реагувати повинні прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача… Я знаю, що це можуть кваліфікувати як держзраду”. — сказав Зеленський на підсумковій пресконференції в Маріїнському палаці 20 травня.

Вже у червні Андрій Деркач оприлюднив нові записи, на яких Порошенко нібито подякував віцепрем’єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.

У серпні директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія робить зусилля задля того, щоб зменшити шанси демократа Джо Байдена на майбутніх виборах президента. В цьому ключі голова контррозвідки нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.