Об этом сообщил пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко во время брифинга.

Так, ЕС лидирует во Львовской (30,52%), Тернопольской (22,68%), Киевской (19,61%), Ровенской (18,58%) областях и в г. Киеве (20,29%) по результатам обработки 95,76% протоколов во время альтернативного подсчета голосов.

“Это огромный шаг вперед по сравнению с парламентскими выборами прошлого года, когда “Европейская Солидарность” заняла первое место только во Львовской области”, – сказал Порошенко.

Также он отметил, что ЕС победила на местных выборах и во всех областных центрах.