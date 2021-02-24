Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 22-23 февраля 2021 года.

По данным социологов, на первом месте в парламентском рейтинге сейчас находится пропрезидентская партия “Слуга народа”, которую готовы поддержать на выборах 19,7% (среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

По сравнению с данными опроса группы “Рейтинг” от 2-3 февраля 2021 года уровень поддержки “Слуги народа” несколько вырос (в начале февраля составлял 18,6%, рост составил 1,1%).

На второе место в рейтинге вышла партия “Европейская Солидарность”, которую готовы поддержать 16,2% респондентов. По сравнению с началом февраля уровень поддержки партии вырос с 15,2 до 16,2%.

Рейтинг партии “Оппозиционная платформа – За життя” наоборот снизился и сейчас составляет 14,2%. В начале февраля рейтинг ОПЗЖ составлял 18,9%, и эта партия тогда находилась на первом месте, а сейчас опустилась на третье.

Партию “Батькивщина” готовы поддержать 12,0% опрошенных, партию “Украинская стратегия Гройсмана” – 5,1%, Радикальную партию Олега Ляшко – 4,9%, партию “Сила и честь” – 4,4%, партию “Свобода” – 3,8%, партию “Голос” – 3,3%, партию “УДАР” – 3,2%, “За майбутне” – 2,8%.

Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.