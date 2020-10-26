Об этом на брифинге сказал пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко.
“Хочу подчеркнуть, что “Европейская Солидарность” – это единственная украинская политическая сила европейского и евроатлантического направления, которая одержала победу во всех без исключения областях Украины. Выборы проводились в 23 областях, а также в Киеве. И во всех областных советах и Киевском городском совете партия “Европейская Солидарность” будет представлена”, – сказал Порошенко.
Он добавил, что “ЕС” будет представлена во всех без исключения областных центрах Украины.
“Это не только областные центры в 23 областях и в Киеве. Это еще и Краматорск. Подчеркиваю, “Европейская Солидарность” – это единственная политическая сила, которая имеет такие результаты”, – сказал пятый президент Украины.
- Пятый президент, лидер партии “Европейская Солидарность” заявил, что предварительные результаты, которые демонстрируют экзит-полы, свидетельствуют, что украинцы выразили тотальное недоверие к власти.