Партия "Европейская Солидарность" - это единственная политическая сила евроатлантического направления, которая одержала победу во всех областях Украины.

Об этом на брифинге сказал пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко.

“Хочу подчеркнуть, что “Европейская Солидарность” – это единственная украинская политическая сила европейского и евроатлантического направления, которая одержала победу во всех без исключения областях Украины. Выборы проводились в 23 областях, а также в Киеве. И во всех областных советах и ​​Киевском городском совете партия “Европейская Солидарность” будет представлена​​”, – сказал Порошенко.

Он добавил, что “ЕС” будет представлена ​​во всех без исключения областных центрах Украины.

“Это не только областные центры в 23 областях и в Киеве. Это еще и Краматорск. Подчеркиваю, “Европейская Солидарность” – это единственная политическая сила, которая имеет такие результаты”, – сказал пятый президент Украины.