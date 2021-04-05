Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном 5 апреля.

“Европейская Солидарность” заявляет, что довыборы на 87-м избирательном округе (Ивано-Франковская область) “стали позорным повторением практик режима Януковича”.

Политсила обращает внимание на многочисленные нарушения во время довыборов, в частности, исчезновение бюллетеней, давление со стороны народных депутатов “Слуги народа” на членов окружного избиркома, бездействие правоохранителей.

“Эти нарушения зафиксированы, в частности, представителями влиятельных общественных наблюдательных организаций, которые сделали об этом соответствующие заявления. Требуем реакции на представленные общественными организациями ОПОРА, КИУ и другими доказательства нарушений избирательного законодательства”, — отмечают депутаты.

В “ЕС” убеждены, что злоупотребление на выборах в угоду властным интересам ведет к росту автократии. В связи с этим политсила обратилась к Парламентской ассамблеи ОБСЕ, главам государств и правительств демократических стран (в частности, Большой Семерки) с просьбой дать оценку событиям в округе.

Также “ЕС” выступила за привлечение к ответственности виновных в нарушениях избирательного законодательства и проведение повторных выборов на 87-м округе с направлением на них наблюдателей ОБСЕ.

Ранее кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский выступил за объявление перевыборов из-за многочисленных нарушений при подсчете голосов.

Выборы в 87-ом округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.

31 марта около двух десятков нардепов от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую область, где устроили акцию в поддержку кандидата на довыборах в Раду Василия Вирастюка. Их оппоненты из “За майбутне” устроили контракцию.

Нардепы, среди прочего, во время визита занимались восстановлением работы ОИК, которая на двое суток прекращала подсчет голосов. Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко, находясь в помещениях ОИК, неоднократно путал Закарпатья с Прикарпатьем и требовал, чтобы кандидат на довыборах от оппонентов “встал на колени”.

4 апреля ЦИК обнародовала результаты довыборов на 87-м округе. Победил кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк — 31,25% (15 076 голосов).

Кандидат от “За майбутне” Александр Шевченко намерен обжаловать в суде результаты пересчета голосов.