Партия "Европейская Солидарность" требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, с которых они были отведены в процессе "разведения сил".

Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

“Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы, что нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь в ответ на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить Министра обороны для того, чтобы он отчитался, какое количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю”, – сказал он.

Порошенко напомнил, что президент Владимир Зеленский информировал общество о 200 днях тишины и пообещал скорый мир.

“Сейчас власти признали, что перемирие – фикция. На самом деле идет война, гибнут наши воины. Только с начала года погибли 13 бойцов”, – отметил пятый президент.

Он отметил, что право открывать огонь в ответ должно быть передано руководителям подразделений, а также призвал всех объединиться и принять необходимые изменения в бюджет, включая увеличение денежного довольствия военнослужащим.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.