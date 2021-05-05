Партія "Європейська солідарність" виступила з вимогою до Кабінету міністрів щодо скасування постанови про нововведення в оформленні та призначенні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, а також переоформлення всім субсидіантам на новий термін належних їм субсидії в автоматичному режимі.

Про це повідомляється на сайті політсили.

“Кожна родина, яка отримує субсидію, для її переоформлення повинна заново здати заяву і декларацію доходів і видатків. Тобто близько 3 млн родин зобов‘язані знов йти на поклін до чиновників, принести купу папірців, довідок та виписок для того, щоб отримати допомогу від держави. Особливо цинічно це виглядає на тлі жорстких карантинних заходів у країні. З одного боку влада постійно закликає до самообмежень та дотримання норм самоізоляції людей старшого віку. З іншого – заганяє цих людей у черги, скупчення, нервову атмосферу переоформлення субсидій в управліннях соцзахисту, місцевих органах влади”, – йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що після докорінної реформи системи субсидій командою Петра Порошенка з 2015 року субсидію можна було оформити легко, лише за заявою громадянина, а переоформлення субсидій відбувалося автоматично — без потреби подання нових заяв, стояння в чергах та подання нових декларацій і довідок.

“Ще одним ударом для субсидіантів стало рішення Уряду ліквідувати комісії місцевих органів влади щодо призначення субсидій. Ці комісії розглядали різні життєві ситуації претендентів на субсидії, винятки з правил та особливості кожної родини. Станом на сьогодні – біля 40% субсидій було призначено саме цими комісіями. Ліквідація комісій призведе до втрати права на отримання допомоги від держави значної кількості українців”, – зазначили в “ЄС”.

Таким чином, партія вимагає від Уряду негайно:

– Скасувати постанову щодо нововведень в оформленні та призначенні субсидій;

– Переоформити всім субсидіантам на новий термін належні їм субсидії в автоматичному режимі;

– Відмовитися від подачі декларацій субсидіантами, натомість здійснювати призначення субсидій, використовуючи бази даних органів державної влади, Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби;

– Повернути нормативи нарахування субсидій, які діяли в опалювальні періоди 2016-18 років;

– Внести на розгляд ВРУ проєкт Змін до Закону про держбюджет на 2021 з метою додаткового фінансування програми субсидій в Україні.