Партия "Европейская Солидарность" требует от президента Владимира Зеленского прекратить дальнейший отвод войск и отменить штрафы за огонь в ответ на российские провокации на Донбассе.

Об этом в видеообращении заявил народный депутат, Герой Украины, командующий Десантно-штурмовых войск (2015-2019), командир 95-й бригады генерал-лейтенант Михаил Забродский.

“Европейская Солидарность” требует от власти принять срочные меры по укреплению обороноспособности: пересмотреть скандальные распоряжения Министерства обороны о штрафах, в том числе – за огонь в ответ на российские провокации; прекратить даже обсуждения дальнейшего отвода войск в сторону, противоположную границе с Россией”, – говорит Забродский.

По словам боевого генерала, неотложным вопросом национальной безопасности также является создание ТСК по расследованию спецоперации по задержанию российских военных преступников из ЧВК Вагнера, поскольку общество ждет ответа: каким образом этот план был выдан России.

Забродский напомнил, что за последнюю неделю произошло резкое обострение ситуации в зоне ООС, в чем откровенно признаются и в окружении Зеленского.

“О фейковости так называемого перемирия неоднократно предупреждала оппозиция. Теперь это вынуждена признать и власть. На прошлой неделе в эфире канала “1 + 1″ министр внутренних дел заявил, что никакого мирного процесса уже нет”, – говорит Забродский.

“Регулярно погибают украинские воины. В конце января в Донецке состоялось сборище под лозунгом” Русский Донбасс “. Они говорили о захвате Донецкой и Луганской областей, снова грезили Новороссией и даже угрожали “освободить” всю Украину. Как видим, Москва использует относительное перемирие, только чтобы лучше подготовиться к следующим атакам”, – считает генерал.

Забродский напомнил, что 2021 – первый с четырнадцатого года, когда расходы на армию не увеличили.

“Необходимо продолжать политику постепенного роста оборонного бюджета в привязке к его доли в ВВП. Так, прочный мир возможен лишь тогда, когда у тебя есть мощные и оснащенные Вооруженные Силы”, – говорит он.

Генерал также отметил, что власть обязана начать осуществлять реальные, а не на словах, шаги для реализации закрепленного в Конституции курса на приобретение полноправного членства в НАТО и ЕС.

Кроме того, он призвал принять изменения в бюджет, в которых предусмотреть повышение денежного обеспечения военнослужащих, которое остается неизменным уже третий год; немедленно обработать государственный оборонный заказ на 2021 и “не допустить, как в прошлом году, преступных проволочек с его исполнением”.