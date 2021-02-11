Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 5 – 7 февраля 2021 года.

Так, если бы выборы в Верховную Раду проходили уже в феврале, то за “Европейскую Солидарность” готовы проголосовать 18,1% респондентов (среди тех, кто определился с выбором).

На втором месте в рейтинге находится партия “Оппозиционная платформа – За життя”, за которую готовы отдать голоса 16,8% респондентов (среди тех, кто определился).

На третьей позиции – пропрезидентская партия “Слуга народа”: за нее готовы проголосовать 15,5% опрошенных (среди тех, кто определился).

Партия “Батькивщина” сейчас имеет 13,2% поддержки, “Сила и честь” – 6,3%, Радикальная партия – 5,2%.

Ниже проходного барьера сейчас находятся партии “Голос” (3,7% среди тех, кто определился) и “Украинская стратегия Гройсмана” (3,2%).

По сравнению с 22 января рейтинг “Евросолидарности” вырос на 2,8% (среди тех, кто определился).

Уровень поддержки ОПЗЖ упал на 3,9%, а “Слуги народа” – вырос на 4,3% (среди тех, кто определился).

Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.