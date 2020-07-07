Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией СОЦИС в период с 24 по 30 июня 2020 года.

В частности, “Слуга народа” через год после внеочередных парламентских выборов потеряла 16,8 % поддержки. В июле прошлого года ее поддерживали 34,4 % респондентов, сейчас же за партию готовы проголосовать 17,6 %.

А “Европейская Солидарность” за год нарастила поддержку на 6,9 %. Так, в июле 2019 года партию поддерживали 7,2 %, сейчас же за нее готовы проголосовать 14,1 % респондентов.

Также рейтинг нарастила партия “Оппозиционная платформа – За життя”: в июле 2019 ее поддержка составляла – 8,8 %, сейчас – 12,3 %. А “Батькивщина” и “Голос” потеряли свою поддержку: с 6,9 % до 4,9 % и с 5,2 % до 2,2 % соответственно.

Кроме того, если бы парламентские выборы в Украине проводились в ближайшее воскресенье, “Слугу народа” поддержали бы 26,6% респондентов (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором), а “Европейскую Солидарность” – 21,3 %. За партию “Оппозиционная платформа – За життя” готовы отдать голоса 18,6 %. За “Батькивщину” проголосовали бы 7,3 %, за партию “Сила и честь” – 5,0 %. Другие партии не прошли бы в Парламент.

Исследование проводилось методом телефонного опроса. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Опрошено 2000 респондентов.