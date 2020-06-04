Партия "Европейская солидарность" обратилась в Государственное бюро расследований, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро из-за давления президента Владимира Зеленского на председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгеры, которому он звонил во время встречи с предпринимателями Хмельницкой области.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Отмечается, что телефонный разговор Зеленского с руководителем “Укрэксимбанка” – это нарушение антикоррупционного законодательства.

“Вчера все видели звонок Зеленского председателю правления “Укрэксимбанка” во время встречи с бизнесом в Хмельницком. Это четко выглядело, как незаконное давление на должностное лицо государственного банка в интересах частного лица. Сегодня депутаты “Европейской солидарности” сделали представление на ГБР, НАБУ и НАПК об открытии уголовного производства за явное нарушение президентом антикоррупционного законодательства”, – говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что разговор с требованием осуществить отсрочку выплаты и реструктуризацию кредита является использованием служебного положения и вмешательством президента в деятельность государственного банка.

“Такие действия президента нарушают статью 22 “Ограничения по использованию служебных полномочий или своего положения” закона Украины “О предотвращении коррупции” и статью 364 “Злоупотребление властью или служебным положением” Уголовного кодекса Украины. Ведь имело место влияние высшего должностного лица государства на руководителя государственного банка, что нарушает статью 5 “Экономическая независимость банков” ЗУ “О банках и банковской деятельности”, – говорится в обращении.