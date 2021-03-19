После того, как в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA) подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакцинированием AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови, ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.

Об этом сообщают #Буквы.

Глава Болгарского агентства по лекарственным средствам Богдан Кирилов заявил, что Болгария возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca с пятницы.

Он добавил, что расследование касательно причин смерти болгарской женщины через несколько часов после того, как ей сделали прививку AstraZeneca, не установило прямой связи с прививкой.

“У нас есть все основания отменить приостановку и с завтрашнего дня снова начать вводить вакцину”, – сказал Кирилов.

В балканской стране имеется около 100 000 доз инъекций AstraZeneca. На данный момент в стране с населением в 7 миллионов человек вакцинировано 350 700 человек, что является самым низким показателем в Европейском союзе.

Германия также с пятницы возобновит введение вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Министр здравоохранения Йенс Спан отметил, что приостановка вакцинации была правильным шагом, учитывая важность прозрачности в отношении безопасности лекарств, распространяемых государством.

Он также добавил, что информационный бюллетень, поставляемый с вакциной, будет обновлен с более подробной информацией о риске, который она представляет при определенных обстоятельствах.

Ирландия планирует объявить в пятницу о своем решении о возобновлении внедрения вакцины AstraZeneca от COVID-19.

Также вакцинацию населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca возобновляет Франция, Латвия, Литва и Словения.

Кроме того, Испания также присоединится к списку стран, которые возобновили вакцинацию. Применять препарат AstraZeneca там планируют со следующей среды

“Решение было принято единогласно, поскольку преимущества перевешивали риски, в соответствии с выводами Европейского агентства по лекарственным средствам”, – отметила министр здравоохранения Каролина Дариас.

При этом, Норвегия заявила, что подождет, прежде чем возобновить использование вакцины AstraZeneca. Норвежский институт общественного здравоохранения заявил, что “принял к сведению” вывод EMA, но считает “преждевременным” делать окончательный вывод, и планирует выпустить собственное руководство в конце следующей недели.

Подробнее о препарате

Вакцина COVID-19 AstraZeneca — это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca разработана на вирусе из семейства аденовирусов, который был модифицирован, чтобы содержать ген для производства белка с SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не содержит сам вирус SARS-CoV-2 и не может вызвать COVID-19.

Согласно информации Европейского агентства по лекарственным средствам, у вакцины побочные эффекты, но они в основном являются легкими или умеренными и проходят через несколько дней. Речь идет о:

головной боли;

утомляемости;

боли в месте инъекции;

тошноте,

боли в мышцах;

ознобе;

лихорадке.

У менее чем одного из 100 пациентов фиксируют такие побочные эффекты, как головокружение, снижение аппетита, сыпь и боль в животе.

Однако в настоящее время нет исследований, которые фиксировали бы образование тромбов как один из побочных эффектов вакцины.

Почему страны отказывались от AstraZeneca?

Главная причина такого решения – растущие опасения, что препарат AstraZeneca в отдельных случаях вызывает серьезные осложнения, в частности, образование тромбов, что может привести к смерти человека.

Первой об остановке вакцинации препаратом AstraZeneca заявила Австрия. Там после прививки умерла 49-летняя женщина, еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Случай тромбоза также был зафиксирован в Нидерландах.

В Словакии умерла 38-летняя учительница, которой накануне вкололи препарат. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.

В Италии после прививки вакциной AstraZeneca умер учитель.

После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран – Дания, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния – частично или полностью прекратили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.

Таиланд и Демократическая Республика Конго также приостановили использование вакцины AstraZeneca.

В то же время Бельгия, Польша, Чехия и Украина заявили, что продолжат прививать вакциной AstraZeneca.