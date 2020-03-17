Китайские врачи советуют западным коллегам не повторять их ошибки в борьбе с коронавирусом и обратить повышенное внимание на средства защиты для медицинского персонала, а также тесты для выявления инфекции.

Об этом сказано в статье “Европейские врачи повторяют ошибки Уханя, говорят китайские медики” американского издания Bloomberg. #Буквы публикуют полный перевод материала.

В связи с тем, что коронавирус в Европе подхватило уже больше людей, как это было в Китае, врачи с Ухани — города в центре Китая, где впервые был зафиксирован патоген — обеспокоены, что европейские врачи повторяют их ошибки.

Прежде всего на ненадлежащем уровне остается защита самих медицинских работников и санитарного персонала. В Ухане было отсутствие понимания самого вируса и нехватка защитных средств для врачей, на ранних стадиях эпидемии в январе. Это привело к тому, что тысячи сотрудников медицинской сферы были инфицированы и не менее 46 умерли.

“Наши европейские коллеги ежедневно заражаются вирусом в результате своей врачебной практики и в таких же пропорциях как это было в Ухане на ранних фазах эпидемии”, – сказал Ву Донг, профессор гастроэнтерологии в Пекинском колледже медицинского общества в интервью журналистам в понедельник.

“Мы должны защитить наш врачебный персонал”, – добавляет Ванг.

Что говорят о коронавирусе уханьские врачи, которые имели с ним дело

В западных странах, где распространяется вирус, работает большое количество врачей. От Италии до США наблюдается нехватка средств защиты, например, санитарных масок в госпиталях, в то время как количество инфицированных пациентов стремительно растет. Чрезвычайно высокий уровень риска заражения, советуют в Китае, должен и оцениваться должным образом, и просчитываться все необычные пути заражения — даже через глаза.

В Ухане сделали выводы, что врачи заразились следующим образом: вирус попадал в организм через горло, уши, нос и глаза. Ду Бин, директор интенсивной терапии госпиталя Пекинского медицинского колледжа подчеркивает, что контакт врачей с пациентами может быть причиной распространения.

“Я считаю, эти врачи (зараженные — ред.) интенсивно контактировали с пациентами. Это, конечно, самая первая причина заражения. Важно информировать врачей об их персональном уровне защиты”, – сказал он.

Во всем мире сейчас насчитывается 170 000 случаев заболевания коронавирусома, из которых – 7000 смертей. В то время как распространение вируса замедлилось в Китае — всего 21 новый случай был зафиксирован во вторник — пандемия растет в Европе и США, изолируя целые страны, как, например это произошло с Италией, где количество смертей от коронавируса в два раза выше, чем в Китае.

Однако, в Китае, где население осторожно возвращается к привычной жизни, смерть опытных врачей вследствие коронавируса стала своеобразной разрядкой для народного гнева из-за ошибок власти в преодолении кризиса. Смерть известного 34-летнего врача Ли Винлянг, который одним из первых сообщил о распространении коронавируса в декабре и оказался под определенными санкциями из-за этого со стороны местных властей, вызвала волну народного возмущения Коммунистической партией Китая.

Приоритет тестирования

В отличие от предыдущей пандемии вируса SARS в 2003 году, коронавирус проявляется только через некоторые известные симптомы, которые проявляются на первых фаз заболевания. Это означает, что вирус может передаваться от человека к человеку и неопределенным способом, а также и то, что тесты на исследование нуклеиновых кислот помогают установить генетическое состояние вируса и это чрезвычайно важно, считают китайские врачи.

“Тест, тест, тест”, – говорит Винлянг.

“Кроме как с помощью тестирования, я даже не представляю, как можно определить, что это именно коронавирус, и как организовать карантин и ограничивать контакты”, – подчеркивает он.

Специальные тесты на коронавирус раскрывают успехи и неудачи правительств

Тестирование в контексте эпидемии коронавируса стало, своего рода, экзаменом на государственную компетентность и вызовом для систем здравоохранения по всему миру.

Американское правительство столкнулось с общественным возмущением, которое очень быстро распространяется в обществе из-за недостаточного уровня изготовления тестовых систем. В то время как правительства Индии и Индонезии критикуют из-за отсутствия подхода к использованию тестов в целом, Южная Корея зарегистрировала огромное количество заболеваний коронавирусом именно из-за широкого использования тестов, ежедневно проверяя десятки тысяч людей. Кроме того, Южная Корея, согласно зарегистрированным случаям, является второй страной в Азии с численностью заболеваний после Китая.

Подростки и дети

В то время, как в зоне риска, прежде всего, население старше 60 лет, дети могут также заразиться коронавирусом, что может привести к фатальным последствиям. К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения. К тому же, у подростков вероятность заразиться коронавирусной инфекцией выше в 2,7 раза, чем у детей, как указано в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine в понедельник.

У большинства инфицированных детей были контакты с людьми, которые ранее болели, или в настоящее время лечатся от коронавируса. Обычно дети заражаются от своих родителей или родственников.

Известно, что у большинства зараженных детей (в Китае – ред.) были обнаружены симптомы средней тяжести. В научном журнале American Medical Association описывают девять случаев, когда несовершеннолетним было необходимо интенсивное лечение из-за серьезных осложнений.

Традиционная китайская медицина

В то время как еще официально лекарства не были согласованы для рекомендации, чтобы применять их при лечении вируса, в Китае большое внимание уделялось традиционной китайской медицине (tкм). Лечение травами использовалось в 87% случаев по всей стране, как сообщает официальное информационное агентство Xinhua 17 февраля.

“ТКМ работает достаточно хорошо у пациентов с легкими проявлениями заболевания у тех, кто восстанавливается с критической болезнью”, – сказал Дю.

Но, по его словам, трудно оценить эффективность такого лечения с западной медицинской точки зрения. ТКМ воспринимается как “ненаучная”, поскольку она имеет другую философию от той, которая считается приемлемой для западной медицины.

Китайский подход

Китайские врачи утверждают, что коронавирусная вспышка в Китае закончилась, но страна все еще должна сохранять бдительность.

“Мы должны оставаться бдительными и подготовиться к будущему, к возможным аналогичным случаям мутации вирусов”, – сказал Ду.

Китай сейчас оказывает помощь другим пострадавшим странам. За прошедшую неделю китайские самолеты с медицинскими работниками и около 30 тоннами медикаментов на борту приземлились в Италии.

“В каждой стране есть свой подход к преодолению эпидемии COVID-19. Мы не говорим, что все должны следовать нашим примерам, мы уважаем все ваши действия, – сказал Ду, – но мы все должны относиться к этому серьезно”.