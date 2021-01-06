Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду рекомендовало применение на территории Евросоюза вакцины против коронавируса COVID-19 производства американской компании Moderna.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте агентства.

“Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать условное регистрационное удостоверение вакцине Moderna для профилактики коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже вторая вакцина от COVID-19, рекомендованная EMA для использования в ЕС. Первой была вакцина производства компаний Pfizer/BioNTech.

В EMA подчеркнули, что тщательно оценили данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины Moderna и на основе консенсуса рекомендовали Европейской комиссии предоставить официальное условное разрешение на продажу.

“Эта вакцина дает нам еще один инструмент для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации. Мы выдали вторую положительную рекомендацию относительно вакцины всего через год после того, как ВОЗ объявила пандемию”, – заявил исполнительный директор агентства Эмер Кук.

Как подчеркнула председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в Брюсселе будут интенсивно работать над тем, чтобы утвердить вакцину и сделать ее доступной в ЕС.

Что известно об испытаниях вакцины Moderna

Согласно сообщению агентства, крупные клинические испытания показали эффективность вакцины Moderna в предотвращении заражения у людей от 18 лет.

Всего в исследованиях приняли участие около 30 тысяч волонтеров. Половина из них получили вакцину, а половину — плацебо.

Эффективность определяли на около 28 тысячах участников в возрасте от 18 до 94 лет, которые ранее не болели коронавирусом.

Только 11 из 14 134 вакцинированных этой вакциной заболели коронавирусом с симптомами, тогда как в группе, получившей плацебо – 185. Таким образом, вакцина показала эффективность в 94,1% случаев.

Кроме того, испытания показали эффективность на 90,9% у пациентов, которые в случае инфицирования COVID-19 могли иметь тяжелое течение заболевания. Речь идет о хронических заболеваниях легких, сердечно-сосудистой системы, печени, диабете, ВИЧ.

Вакцину Moderna нужно вводить двумя инъекциями уколом в руку, с интервалом в 28 дней.

Наиболее типичными побочными эффектами от вакцинации являются боль и припухлость в месте инъекции, усталость, озноб, лихорадка, увеличение лимфатических узлов под руками (или возникновение в этом месте болезненных ощущений), головная боль, боль в мышцах и суставах, тошнота и рвота.

Отмечается, что наиболее частые побочные эффекты “обычно были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации”.

“Мониторинг по безопасности и эффективности вакцины будет осуществляться и дальше во время ее применения в странах ЕС”, – заверили в ЕМА.