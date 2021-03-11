Европейский союз одобрил однодозовую COVID-вакцину Johnson & Johnson

Covid-19 Украина

обновлено 11.03.2021 в 17:02

Всего:

1425522 (+9084)

Болеют:

187591 (+9084)

Выздоровели:

1210246 (+5330)

Умерло:

27685 (+262)

18:27 С сайта Белого дома убрали возможность оставлять петиции президенту
18:24 СНБО продлил санкции против двух российский банков
18:12 Шопинг в Сети: из-за пандемии онлайн-магазины получили рекордную выручку
18:00 Мексика сделала еще один шаг к полной легализации марихуаны
17:42 Удар по туризму: из-за пандемии путешествия сократились на 58-78%
17:21 Норвегия стала седьмой страной, приостановившей вакцинацию препаратом AstraZeneca
17:12 Принц Уильям ответил на обвинения королевской семьи в расизме
16:55 Фонд госимущества продал спиртзавод в Сумской области за 108 млн гривен
16:44 В Минюсте объяснили, как распознать гендерную дискриминацию и куда обращаться
15:57 Появилось видео спасательной операции на месте аварии сухогруза у побережья Румынии
15:32 В Киеве разоблачили мощную наркогруппировку: стоимость изъятого составляет $1,5 млн
15:11 В Польше — рекорд по заболеваемости COVID-19: за сутки 21 045 новых случаев
14:57 «Рома» – «Шахтер»: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча
14:47 В Камбодже впервые с начала пандемии зафиксировали смерть от COVID-19
14:21 Офис президента поставил задачу СБУ сфабриковать дело против Порошенко, – адвокат
14:08 Apple запустила раздел сайта на украинском языке и начала локализацию
14:01 Российского консула в Польше обвинили в распространении COVID-19
13:51 Дания приостановила использование COVID-вакцины AstraZeneca
13:30 Людям, переболевшим COVID-19, может не понадобиться вторая доза вакцины: исследование
13:26 Турция ввела обязательные е-анкеты для путешественников
13:22 «Динамо» – «Вильярреал»: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча
13:14 Сербская авиакомпания начала тестировать цифровой COVID-паспорт
12:25 Дело ровенского стоматолога пошло в суд
12:20 Японец косплеит Джокера, баллотируясь на пост губернатора префектуры
12:02 «Энергоатом» завершил 2020 год с убытком в 4,8 млрд грн вместо запланированных доходов
11:41 В Индонезии школьный автобус сорвался в ущелье: 27 погибших
11:34 Всемирный Экономический Форум назвал княгиню Ольгу «прародительницей РФ»: Порошенко призвал это исправить
11:30 Умер премьер-министр Кот-д’Ивуара Амед Бакайоко
11:05 Французская школьница призналась в клевете на обезглавленного учителя Сэмюэля Пэти

Европейский союз одобрил однодозовую COVID-вакцину Johnson & Johnson

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.

Четверг, 11 марта 2021, 16:30

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Отмечается, что после тщательной оценки комитет агентства по лекарствам для человека (CHMP) пришел к консенсусу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества.

Вакцина Johnson & Johnson – четвертая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения COVID-19. Ранее EMA одобрило применение немецко-американской вакцины BioNTech-Pfizer, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.

“Благодаря этому последнему положительному заключению у властей Европейского Союза появится еще один вариант борьбы с пандемией и защиты жизни и здоровья своих граждан”, – отметил исполнительный директор EMA Эмер Кук, добавив, что это первая однодозовая вакцина, которая доступна для применения в ЕС.

Результаты клинических испытаний с участием людей в США, Южной Африке и странах Латинской Америки показали, что вакцина Johnson & Johnson от COVID-19 эффективна для предотвращения коронавируса у людей в возрасте от 18 лет. В этом исследовании приняли участие более 44 000 человек.

Половина из них получила однократную дозу вакцины, а половина – плацебо (фиктивная инъекция). Люди не знали, вводили ли им вакцину от COVID-19 или плацебо.

Исследование показало, что количество симптоматических случаев COVID-19 через 2 недели снизилось на 67 % у людей, получивших вакцину от COVID-19 Johnson & Johnson (116 случаев из 19 630 человек), по сравнению с людьми, получавшими плацебо (348 из 19 691 человека). Это означает, что вакцина имела эффективность 67 %.

Побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson в исследовании обычно были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней после прививки. Наиболее частыми из них были боль в месте инъекции, головная боль, усталость, мышечная боль и тошнота.

В агентстве добавили, что безопасность и эффективность вакцины будут продолжать контролироваться.

  • 28 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование третьей вакцины от COVID-19, разработанной компанией Johnson&Johnson.
  • 6 марта Канада одобрила использование первой однодозовой вакцины от коронавируса, разработанную американской компанией Johnson & Johnson.
Теги: Johnson & Johnson, Johnson & Johnson, Johnson & Johnson, дослідження, Johnson & Johnson, вакцина против коронавируса, вакцинация, дослідження, ЕС

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook