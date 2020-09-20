Журналисты американского телеканала CNN разбирались, что же “пошло не так” и почему в европейских странах вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), ежедневное количество случаев заражения COVID-19 в Европейском союзе и Великобритании на этой неделе достигло рекордных значений – более 45 тысяч. В некоторых странах в связи с этим начали вводить дополнительные эпидемиологические ограничения.

Возникают опасения по поводу чрезмерной нагрузки на больницы, которая может наблюдаться в ближайшие месяцы, а также новых национальных локдаунов.

По данным ECDC, уровень смертности от COVID-19 в Европе был стабильным в течение 72 дней, хотя в Болгарии, Хорватии, на Мальте, в Румынии и Испании наблюдается рост летальных случаев.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе может объясняться рядом факторов. Так, новая вспышка возникла сразу после сезона летних каникул, когда люди вернулись на работу, а дети пошли в школу.

Всемирная организация здравоохранения предположила, что рост случаев инфицирования может быть частично связано с ослаблением карантинных мер и ослаблением бдительности людей. Также есть данные, что “движущей силой” второй волны коронавируса в Европе являются молодые люди.

Вторая волна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил в комментарии журналистам, что в стране начинается вторая волна коронавируса, и что это “неизбежно”, поскольку количество ежедневных случаев заболевания превысило 4000 впервые с мая.

“Очевидно, что мы очень внимательно смотрим на распространение пандемии по мере ее развития в течение последних нескольких дней. И нет никаких сомнений, как я уже говорил несколько недель назад, что мы могли ожидать и теперь наблюдаем начало второй волны. Мы видим это во Франции, в Испании, по всей Европе. Это было абсолютно неизбежно”, – подчеркнул Джонсон.

Политик добавил, что не желает повторной общенациональной изоляции, и призвал жителей страны “следовать указаниям”.

Как отмечает CNN, в Великобритании самое большое количество смертей в Европе – более 40 тыс. На этой неделе по всей Англии были введены новые ограничения на проведение общественных мероприятий.

Новые ограничительные меры вводят также в Мадриде. На столицу Испании, по данным министерства охраны здоровья этой страны, приходится примерно треть всех новых случаев заболевания коронавирусом. 11 сентября в Испании сообщили о рекордных 12 183 случаях инфицирования за сутки. Страна имеет наибольшее количество случаев заражения среди государств Европы – более 600 тысяч.

По состоянию на пятницу во Франции за сутки было зарегистрировано 13 215 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем, начиная с апреля. Кроме того, в стране наблюдается тенденция к увеличению количества госпитализированных пациентов с COVID-19 (3626 новых пациентов за 7 дней). В одном из крупных французских городов (название которого в статье не озвучивается) журналистам CNN сообщили, что в больницах почти не осталось коек в отделениях интенсивной терапии.

В Чехии в пятницу сообщили о рекордных 3130 заражениях за сутки. В школах страны вновь стало обязательным использование защитных масок.

В Нидерландах отчитались о рекордных 1977 случаях за сутки. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил на пресс-конференции, что суточное количество заражений COVID-19 увеличилось вдвое всего за неделю. Политик прогнозирует, что этот показатель может вырасти через три недели до более чем 10 000 случаев в день.

Начиная с воскресенья, рестораны, кафе и бары в шести регионах Нидерландов столкнутся с новыми ограничениями.

В пятницу в Италии зафиксировали самый высокий показатель заражений COVID-19, начиная с мая: 1907 случаев за сутки.

В субботу в Польше зарегистрировали рекордные 1002 суточных случая заболевания.

Почему все пошло не так

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клуге на этой неделе предупредил о “тревожных темпах передачи” коронавируса и “очень серьезной ситуации” в регионе. По его словам, еженедельные показатели заражений превысили зарегистрированные во время мартовского пика.

Клуге уточнил, что хотя в первую неделю сентября в старших возрастных группах жителей Европы (от 50 до 79 лет) наблюдался рост количества случаев заболевания, наибольшая доля новых случаев по-прежнему приходится на людей в возрасте от 25 до 49 лет.

В конце августа Клуге подчеркивал, что рост количества случаев заболевания в Европе можно частично объяснить “ослаблением мер в сфере общественного здравоохранения и социальной сфере, когда власти ослабили некоторые ограничения, а люди снизили свою бдительность”.

Представитель ВОЗ выразил обеспокоенность по поводу того, что все больше молодых людей заражаются COVID-19. В связи с этим он призвал воздержаться от проведения больших собраний и вечеринок.

В некоторых странах стремительное распространение коронавируса наблюдается в густонаселенных городах, жители которых возвращаются в офисы, школы и общественные места на фоне ослабления карантинных мер.

Например, в Вене (Австрия) выявляют более половины новых заболевших в стране. “Мы находимся в начале второй волны. Осенью и зимой нас ждут тяжелые месяцы. Число заражений растет день ото дня”, – подчеркивал в связи с этим канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он призвал австрийцев сократить социальные контакты.

На этой неделе в Турции зарегистрировали 63 случая смерти от осложнений COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем за время эпидемии в стране. Министр охраны здоровья Турции Фахреттин Коджа заявил 2 сентября на еженедельном брифинге по поводу коронавируса, что страна проходит “второй пик первой волны”. Среди причин такой ситуации он назвал свадебные церемонии и несоблюдение ограничительных мер на праздниках.

Власти Италии заявили в конце августа, что примерно 50 % новых случаев инфицирования были зарегистрированы во время летних каникул по всей стране и за рубежом: в основном среди молодых людей, которые не соблюдали правил социального дистанцирования и не носили защитные маски.

В странах, которые не сильно пострадали во время первой волны COVID-19 (например, в Греции и Хорватии), в августе наблюдался существенный рост количества заболевших на фоне открытия внутренних границ Европы и туристического сезона.

Как отмечается в статье, рост показателей инфицирования COVID-19 в Европе можно частично объяснить и увеличением количества тестирований на коронавирус.