Европейский союз не планирует включать в список санкций президента Беларуси Александра Лукашенко. Против этого выступили Германия, Франция и Италия.

Об этом сообщает Die Welt, ссылаясь на источники.

В сообщении издания сказано, что Германия и Франция пытаются сохранить открытыми каналы связи с Лукашенко, а санкции могут все испортить.

В то же время Польша, а также страны Балтии настаивают на том, чтобы Лукашенко был включен в санкционный список ЕС.

Окончательное решение по этому вопросу опубликуют на следующей неделе.

“Переговоры чрезвычайно трудны, поскольку каждый список должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно”, – сообщил высокопоставленный дипломат ЕС.

По предварительному плану, в санкционном списке будут 16 – 19 человек. Их активы заблокируют, а также введут запрет на въезд в ЕС.

Формальное голосование в ЕС по вопросу санкций против Лукашенко еще не состоялось. На неформальных переговорах в ЕС отказались вводить санкции против Лукашенко.