Об этом сообщает Die Welt, ссылаясь на источники.
В сообщении издания сказано, что Германия и Франция пытаются сохранить открытыми каналы связи с Лукашенко, а санкции могут все испортить.
В то же время Польша, а также страны Балтии настаивают на том, чтобы Лукашенко был включен в санкционный список ЕС.
Окончательное решение по этому вопросу опубликуют на следующей неделе.
“Переговоры чрезвычайно трудны, поскольку каждый список должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно”, – сообщил высокопоставленный дипломат ЕС.
По предварительному плану, в санкционном списке будут 16 – 19 человек. Их активы заблокируют, а также введут запрет на въезд в ЕС.
Формальное голосование в ЕС по вопросу санкций против Лукашенко еще не состоялось. На неформальных переговорах в ЕС отказались вводить санкции против Лукашенко.
- Накануне на основании решения кабинета министров Латвии, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновников, включая Александра Лукашенко.
- Лукашенко в ответ на санкции Латвии, Литвы и Эстонии заявил, что эти страны получили команду так поступить.