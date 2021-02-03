К концу июня 2021 года Европейский союз получит доступ примерно к 400 миллионам доз вакцины от COVID-19 — этого хватит для вакцинации половины населения ЕС.

Об этом заявила депутатам Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Euronews.

Это значит, что если к июлю 2021 года не будут получены никакие другие вакцины, доз будет достаточно, чтобы привить менее половины 447-миллионного населения ЕС. Вакцины, одобренные на данный момент в ЕС, требуют двух уколов для полной защиты.

По словам фон дер Ляйен, в первом квартале этого года будет доступно около 100 миллионов уколов, а в последующие три месяца – 300 миллионов.

“Этого недостаточно, но мы нацелены как минимум на 300 миллионов во втором квартале. И я знаю, что сейчас много трудностей, это ухабистая дорога, это сложно, и есть много проблем, которые нужно решить” – сказала она.

Кампания вакцинации в ЕС началась позже, чем в Великобритании и США, и в последние недели случались задержки из-за сокращения поставок Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

С тех пор Pfizer/BioNTech объявили, что они выполнят свои контрактные обязательства в первом квартале и увеличат поставки во втором квартале на 75 миллионов доз.

Спор с AstraZeneca привел к тому, что компания пообещала увеличить поставки на девять миллионов доз. В результате общее количество доз, доставленных компанией за первые три месяца года, составит около 40 миллионов – половину от того количества, которое было первоначально согласовано.

Комиссия планирует провести вакцинацию 70% взрослого населения ЕС к концу лета.

Учитывая, что почти 85% – 379,5 миллиона человек – население ЕС в возрасте от 15 лет и старше, для достижения этой цели потребуется около 759 миллионов доз.