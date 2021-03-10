Об этом Стано сообщил в ответе на запрос агентства DW.
“ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти”, – сказал Стано.
При этом он указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, которые имеют отношение к Украине, нет “критерия, который позволяет накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию”.
Напомним, 4 марта вышла статья пресс-секретаря президента Юлии Мендель для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой она написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнение его предвыборных обещаний.
- Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Пока реакции украинских правоохранительных органов не было. Однако в США эту новость активно обсуждают.
- Вечером 5 марта в Офисе президента заявили: “Украина должна побороть систему, в которой доминируют олигархи“. Поэтому государство благодарно каждому партнеру, в частности США, за поддержку на пути деолигархизации. При этом имени олигарха Коломойского в заявлении не вспоминают, как и введенные против него санкции.