Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Брюссель поддерживает санкции США в отношении Игоря Коломойского.

Об этом Стано сообщил в ответе на запрос агентства DW.

“ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти”, – сказал Стано.

При этом он указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, которые имеют отношение к Украине, нет “критерия, который позволяет накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию”.

Напомним, 4 марта вышла статья пресс-секретаря президента Юлии Мендель для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой она написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнение его предвыборных обещаний.