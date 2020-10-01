Европейский Союз расширил санкции против России из-за возведения моста через Керченский пролив в оккупированном Крыму. В список включили два физических лица и четыре компании.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

Совет ЕС добавил двух человек и четыре организации в список лиц и компаний, против которых применяются ограничительные меры в связи с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В частности, под санкции ЕС попал Александр Ганов – генеральный директор компании “Гранд Сервис Экспресс”, которая осуществляет железнодорожное сообщение между Россией и оккупированным Крымом, и Леонид Риженькин – заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО “Стройгазмонтаж”, который с 2015 года участвовал в строительстве “Керченского моста”. Их активы в Евросоюзе будут заморожены, а въезд в страны ЕС – запрещен.

Также в список попали 4 компании: “Ленпромтранспроект”, “Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск”, “Крымская железная дорога” и “Крымская первая страховая компания”.

В ЕС объяснили, что в своем решении исходили из того, какую роль эти люди и организации сыграли в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между РФ и Крымом.

Замораживание активов касается средств или экономических ресурсов как физических, так и юридических лиц, включенных в список. Кроме того, гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять средства этим лицам.