Європейський союз виділив Україні 25,4 млн євро для надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від збройного конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

“Оскільки конфлікт на сході України триває вже восьмий рік, Європейська комісія оголосила про гуманітарну допомогу в розмірі 25,4 млн євро, щоб допомогти людям, котрі все ще страждають від триваючих бойових дій”, – йдеться в повідомленні.

В Єврокомісії уточнили, що загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС від початку війни на Донбасі склав уже 190 мільйонів євро.

Зазначається, що виділені €25,4 млн допоможуть людям у регіонах, що уражені конфліктом, отримати доступ до медичної допомоги (включно з кращим реагуванням на епідемію COVID-19), а також до системи цивільного захисту та правової підтримки.

Допомога, зокрема, буде використана для відновлення пошкоджених будівель, шкіл і лікарень. Вона дозволить забезпечити для найбільш вразливих верств населення доступ до предметів першої необхідності, до забезпечення водою, а також до освіти в умовах надзвичайної ситуації.

Потреби найбільш чутливих категорій населення (літніх людей та людей із обмеженими можливостями) розглядатимуться як пріоритет.

“Конфлікт на сході України продовжує спричиняти важкі страждання для цивільного населення, тоді як увага ЗМІ та міжнародної спільноти згасає. Євросоюз продовжує задовольняти гуманітарні потреби по обидва боки від лінії зіткнення. Хоча ми продовжуємо допомагати тим, хто страждає найбільше, мають бути знайдені стійкі рішення для досягнення миру й стабільності”, – зауважив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.