Европейский союз намерен ввести санкции против 31 чиновника из Беларуси, ответственного за фальсификацию выборов и разгон протестов.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию своих источников.

“Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства сочли это недостаточным. Сейчас мы достигли консенсуса по еще 17. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии”, – отметил один дипломат ЕС.

Отмечается, что имена еще могут измениться, окончательный список планируют согласовать 21 сентября на очередной встрече министров иностранных дел стран ЕС, а санкции вступят в силу 22 сентября.

Чиновникам, попавшим под них, запретят въезд в страны Европейского союза, а также арестуют их счета.

По данным источников, сейчас в списке есть министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель. В то же время, президента Беларуси Александра Лукашенко в списке нет, так как Германия, которая сейчас председательствует в ЕС, хочет больше времени для диалога.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.