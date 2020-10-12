Министры иностранных дел стран Европейского Союза приняли решение о введении санкций против Александра Лукашенко.

Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

Сообщается, что такой договоренности министры достигли на встрече 12 октября в Люксембурге. Глава немецкого МИД Хайко Маас перед заседанием заявил, что предложил внести Лукашенко в санкционный список.

“Напоминаем об ограничительных мерах, которые применены к 40 лицам, ответственным за мошеннический характер президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, и отмечаем готовность ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении организаций и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко”, – говорится в сообщении.

Совет призвал действующую власть Беларуси пойти на диалог с народом и поддержал мирный демократический переход власти.