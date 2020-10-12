Об этом говорится в заявлении Совета Европы.
Сообщается, что такой договоренности министры достигли на встрече 12 октября в Люксембурге. Глава немецкого МИД Хайко Маас перед заседанием заявил, что предложил внести Лукашенко в санкционный список.
“Напоминаем об ограничительных мерах, которые применены к 40 лицам, ответственным за мошеннический характер президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, и отмечаем готовность ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении организаций и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко”, – говорится в сообщении.
Совет призвал действующую власть Беларуси пойти на диалог с народом и поддержал мирный демократический переход власти.
- Ранее Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих.
- Беларусь отреагировала на санкции Европейского союза и ввела свои в ответ.
- Минфин США ввел индивидуальные санкции против главы министерства внутренних дел Беларуси и других должностных лиц.