Євросоюз запровадив санкції проти високопоставлених російських державних чиновників за ув'язнення опозиційного політика Олексія Навального.

Про це поінформували в пресслужбі Ради ЄС.

Санкції запроваджені проти громадян РФ, причетних до арешту, переслідування та ув’язнення опозиціонера Олексія Навального, а також до придушення мирних протестів, які виникли через це у Росії.

Під санкції потрапили чотири особи:

• генеральний прокурор Росії Ігор Краснов;

• голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін;

• начальник Росгвардії Віктор Золотов;

• директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашніков.

Санкції проти них запроваджені “за серйозні порушення прав людини, включно з довільними арештами та затриманнями, а також за широкомасштабні та систематичні репресії щодо свободи мирних зібрань та об’єднань, свободи думок та вираження поглядів у Росії”.

Російським чиновникам, які потрапили під санкції, заборонять в’їзд до Євросоюзу, а їхні активи на території ЄС будуть заморожені.

Фізичним та юридичним особам в ЄС заборонено надавати грошові кошти вказаним особам прямо чи опосередковано.