Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, то на них бы победила партия "Европейская Солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром социологических исследований SOCIS с 11 по 16 февраля 2021 года.

Так, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за “Евросолидарность” готовы проголосовать 19,2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

На втором месте находится “Оппозиционная платформа – За життя” с 17,8% поддержки, а на третьем – пропрезидентская партия “Слуга народа”, за которую готовы проголосовать 17,6% опрошенных.

За ВО “Батькивщина” готовы отдать голоса 11,4% опрошенных, за партию “Сила и Честь” – 8,5%, за партию “Украинская стратегия Гройсмана” – 5,3%, Радикальную партию Олега Ляшко – 4,8%, ВО “Свобода” – 3,4%, за партию “Голос” – 2,8%, за партию “За мабутне” – 2,7%.

Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Следовательно, “Европейская Солидарность” по сравнению с результатами досрочных парламентских выборов 2019 года увеличила поддержку практически в 2,5 раза, тогда как поддержка “Слуги народа” упала почти в 2,5 раза.

Стоит отметить, что это уже не первое социологическое исследование КМИС, в котором фиксируется выход на первое место в партийном рейтинге “Европейской Солидарности”. Эту же тенденцию зафиксировало исследования КМИС, проведенное 5-7 февраля 2021 года.

Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донбасса. Метод сбора первичной социологической информации – телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Всего было опрошено 3000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.