#Буквы рассказывают о ключевых заявлениях, которые прозвучали во время съезда.

Итоги выборов

На съезде отмечалось, что “произошло существенное обновление” партии.

“Почти 50% процентов наших депутатов, которые прошли в местные советы, – избраны впервые. Отдельно хотел бы подчеркнуть первый электоральный успех нашей молодежки. 45% кандидатов, которые были выдвинуты нашей молодежкой, стали депутатами. 29 девушек и юношей, предложенных “Солидарной молодежью”, средний возраст которых 24 года, избраны в 23 местных совета… Наши впервые избранные депутаты – это… волонтеры, добровольцы, ветераны, общественные активисты, учителя и медики, представители культуры, малого бизнеса”, – отметил во время выступления на съезде лидер “ЕС” Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что “ЕС” на местных выборах 25 октября “подтвердила свой статус самой мощной украинской оппозиционной силы”.

Порошенко также заявил, что “Евросолидарность” – “единственная проевропейская политическая сила, которая повсеместно преодолела пятипроцентный барьер”.

Комментируя результаты выборов для пропрезидентской партии “Слуга народа”, Порошенко отметил, что, кроме проигрыша в Кривом Роге, “слуги” “не получили должности мэра ни в одном областном центре”.

“Согласно докладу Комитета избирателей, “слуги” показали наихудший результат как для провластной партии за всю историю местных выборов, начиная с 2010 года”, – заявил политик.

При этом он подчеркнул, что радоваться не стоит, поскольку такой результат “еще больше ослабляет и без того катастрофически шаткую управленческую вертикаль, построенную “слугами”.

По словам Порошенко, в этой ситуации “особая ответственность ложится на оппозицию”.

“Теперь перед нашими местными командами стоит ключевая задача – жестко противодействовать активности пятой колонны в каждой из областей, попыткам дестабилизировать ситуацию, пропагандировать идеи федерализма и капитуляции перед Россией. Когда власть немощна, на оппозицию ложится значительная часть ответственности за единство страны, ее территориальную целостность”, – заявил пятый президент.

Кадровые пополнения

В ходе съезда политсила пополнилась новыми членами.

Так, в ряды партии “Европейская Солидарность” вступили:

• народный депутат от “ЕС”, бывший политзаключенный Кремля Ахтем Чийгоз;

• нардеп от “ЕС” Виктория Сюмар;

• нардеп от “ЕС”, участник военных действий на Донбассе Михаил Бондарь;

• бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян;

• журналист, нардеп от “ЕС” Николай Княжицкий;

• бывшая сотрудница Администрации президента Наталья Анненкова.

Отдельно было объявлено, что украинский волонтер, служащая по контракту ВСУ Маруся Звиробий (Елена Самбул) станет кандидатом от партии “Европейская Солидарность” на довыборах народного депутата в 87-м округе (Ивано-Франковская область).

О спецзаседании Парламента и вопросах обороноспособности

В ходе съезда Петр Порошенко призвал Верховную Раду Украины провести специальное закрытое заседание по вопросам обороноспособности страны.

Он отметил, что впервые со времен Януковича в проекте бюджета на 2021 год власть не увеличивает финансирование Вооруженных сил Украины.

“Власть хвастается тем, что, мол, не уменьшает оборонный бюджет. Но этого совершенно недостаточно для защиты страны. Тем более, что государственный оборонный заказ выполнен лишь на половину. А по отдельным программам государственного оборонного заказа он был профинансирован от 15 до 40%, оставив армию без оружия, не проведя тендеры на элементарное – вещевое обеспечение, берцы, шлемы, бронежилеты, систему питания и на многие другие вещи, которые мы наладили с 2014-2015 гг. вместе с волонтерами и добровольцами, нашим десантом в Министерстве обороны”, – заявил Порошенко.

Кроме того, он призвал увеличить денежное обеспечение военнослужащих.

“Действительно пора провести закрытое заседание Верховной Рады с участием Зеленского, чтобы остановить подрыв боеспособности государства”, – подчеркнул политик.

Отдельно Порошенко коснулся вопроса получения Плана действий относительно членства Украины в НАТО. Он отметил, что “ЕС” требует от властей вернуть в повестку дня этот вопрос, так как вступление нашей страны в Альянс гарантирует ее независимость и безопасность для людей.