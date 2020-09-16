Об этом сообщает корреспондент #Букв со ссылкой на заявление Владимира Прокопива.

“У нас сейчас спрашивают, а кого вы будете поддерживать на должность киевского городского головы? В 2015 году мы с вами делегировали на должность киевского городского головы действующего мэра Виталия Кличко. Именно в то время Петр Порошенко начал курс на децентрализацию. Благодаря этому существенно увеличен бюджет столицы, это открыло нам возможность для реализации большого количества проектов. Без децентралицизации это было бы невозможно… Поддержим нынешнего мэра, который реализовал политический курс пятого президента … Только наша политическая команда способна обеспечить европейский выбор киевлян …” – сказал Прокопив, второй номер в списке партии на выборы в Киевсовет.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы