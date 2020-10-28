Об этом сообщил во время совместного брифинга в Центральном штабе “ЕС” пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко.

Он отметил, что “Евросолидарность” – единственная общенациональная партия проевропейского направления, получившая поддержку избирателей по всей Украине на местных выборах. Порошенко призвал все демократические проевропейские партии консолидировать усилия для поддержки кандидатов от патриотических сил.

“Накануне второго тура местных выборов, где кандидаты от проевропейских, евроатлантических сил прошли во второй тур, мы хотим без каких-либо условий сделать первый, но очень важный шаг. В этих условиях мы – наша партия и я как ее председатель – приняли решение о поддержке кандидата в мэры города Черкассы от партии “Голос” Виктора Евпака. Точнее одно условие было – что Виктор должен победить”, – подчеркнул Порошенко.

“Наша партийная организация будет делать все возможное для того, чтобы призвать тех, кто нас поддержал, призвать все проевропейские евроатлантические украинские политические силы обязательно поддержать Виктора. Виктор является украинским патриотом, профессионалом и государственником”, – добавил он.

Евпак, в свою очередь, поблагодарил на брифинге “ЕС” и Петра Порошенко за поддержку, а также призвал “все проевропейские демократические силы объединиться во втором туре ради победы”.

Виктор Евпак – предприниматель, общественный деятель, проживает в Черкассах. Он – лидер стартапов MapaMagic, Kidslox и FoodHacker.

Согласно опросу канала “Украина 24” вместе со “Студия Савика Шустера”, ни один из кандидатов в мэры Черкасс не получили более 50% голосов избирателей в первом туре местных выборов. Лидируют Анатолий Бондаренко (“За майбутне”, 32,66% голосов) и Виктор Евпак (“Голос”, 19,84%).