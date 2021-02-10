Партия "Европейская Солидарность" инициирует принятие ряда нормативных актов, направленных на борьбу с российской пропагандой и противодействие коллаборационизму.

Об этом сообщил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Во время брифинга Порошенко напомнил, что “Европейская Солидарность” поддержала решение СНБО о санкциях против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, но отметил, что этого шага недостаточно для борьбы с российской пропагандой.

Сопредседатель фракции в парламенте Ирина Геращенко отметила, что в украинском законодательстве необходимо прописать соответствующую терминологию, ввести понятие глорификации, а также ответственность за легитимизацию и продвижение нарративов страны-агрессора.

“Европейская Солидарность настаивает на немедленном принятии закона о коллаборационизме, информационной безопасности и постановления о прекращении политических репрессий. Вместе с Петром Порошенко презентовали сегодня эти инициативы, предлагаем расширить УК соответствующими статьями, ввести уголовную ответственность за коллаборационизм, прописать соответствующую терминологию в украинском законодательстве, ввести понятие глорификации и ответственность за легитимизацию и продвижение нарративов страны-агрессора, запрет непризнание вооруженной агрессии РФ и закрытия в судебном порядке медиа, которые врут о “гражданском конфликте”. Мы призвали все фракции парламента (кроме пятой колонны, конечно) стать соавторами этих законов”, – написала она в Facebook.

Так, фракция предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, которые устанавливают жесткую ответственность за умышленное и добровольное сотрудничество гражданина Украины со страной-агрессором в ее интересах и в ущерб национальной безопасности Украины и ее союзникам.

“Речь не о тех, кто на оккупированной территории под угрозой для жизни вынужден работать в тех или иных учреждениях, больницах и школах. А речь идет прежде всего о тех, кто на контролируемой территории проводит коллаборационную работу добровольно или за деньги. И должна быть установлена ​​четкая уголовное ответственность как физических лиц, так и политических партий, и общественных организаций, которые проводят эту работу, финансируются страной-агрессором и отчитываются перед ней”, – объясняет Порошенко.

Инициативы “Европейской Солидарности” по борьбе с российской пропагандой и противодействию коллаборационизму

Предлагается принятия Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета производства и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства агрессора)”.

Будет запрещено:

оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ;

глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ.

Санкции предусмотрены в отношении физических лиц, политических партий, общественных и религиозных организаций за нарушение норм Конституции и законодательства Украины – в частности относительно действий, которые угрожают независимости и суверенитету Украины, направленных на подрыв безопасности и тому подобное.

Также предлагается принятие Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационизм)”.

Формами коллаборационизма признаны:

участие в вооруженном конфликте на стороне государства-агрессора;

публичные призывы, направленные на поддержку или сотрудничество с государством-агрессором и/или оккупационной властью;

организация и проведение под контролем государства-агрессора выборов, референдумов и других форм волеизъявления граждан на временно оккупированных территориях;

организация массовых мероприятий политического характера в рамках сотрудничества с государством-агрессором;

неоднократное размещение в сети Интернет призывов к поддержке государства-агрессора;

вступление в должность в органах, самопровозглашенных или созданных государством-агрессором;

передача материальных и нематериальных ресурсов регулярным войскам государства-агрессора;

организация и участие в проведении информационных кампаний, направленных на обеспечение поддержки государства-агрессора.

Предусмотрены санкции в виде:

Лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой;

Лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой за такие действия, совершенные представителем власти или повторные действия, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной и религиозной вражды;

Лишения свободы на срок от 5 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой за такие действия, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Кроме того, было представлено постановление Верховной Рады “О неотложных мерах по пресечению практики политически мотивированных преследований”.

По словам Порошенко, постановление требует прекратить политические репрессии против добровольцев, ветеранов, волонтеров, участников революции достоинства – в частности, Андрея Антоненко, Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, киборга генерала Марченко, Софии Федины, Маруси Звиробий и других.

Пятый президент призвал политические силы, представленные в парламенте, кроме ОПЗЖ, подписаться под законопроектами и постановлением.