Фракция "Европейской Cолидарности" в Киевсовете настаивает на недопустимости разрушения сети медицинских учреждений столицы и "доведении их до запущенного состояния, чтобы потом непрозрачным способом передать территорию застройщикам".

Об этом во время заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности заявила лидер “Европейской Солидарности” в Киеве, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

“Я обращаюсь к коллегам из комиссии по вопросам собственности снять оба скандальных вопроса (о передаче территорий двух медучреждений под застройку) с рассмотрения, создать совместную рабочую группу, в состав которой должны войти представители двух комиссий, детально изучить эти вопросы и только после этого принимать решение”, – сказала она.

Порошенко отметила, что вопросы, которые имеют отношение к охране здоровья, должны быть предварительно заслушаны на профильной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики. Как известно, Киевсовет 23 февраля принял решение о реорганизации противотуберкулезных и фтизиатрических медицинских учреждений.

Согласно решению, в столице будет создан единый противотуберкулезный заведение путем присоединения противотуберкулезных больниц и диспансеров в КНП “Фтизиатрия”.

Она напомнила, что в соответствии с положением части третьей статьи 49 Конституции Украины, существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена, а медицинская помощь должна предоставляться бесплатно.

Тем не менее, по словам Порошенко, на заседание комиссии по вопросам собственности уже 25 февраля был вынесены проекты решений о передаче территорий двух медицинских учреждений под застройку.

Речь идет о территории по адресу переулок Чеслава Белинского, 6, где находится помещение Киевского противотуберкулезного диспансера №3, город пытается передать под застройку жилого комплекса. А здания Киевской городской клинической больницы №14, которая была присоединена к Киевской городской клинической больницы №18, – снести и построить там частный медицинский центр.

“Когда мы принимали решение о реорганизации, Департамент здравоохранения уверял, что сеть не будет сокращена, учреждения функционируют, а врачи получают заработные платы. А уже сегодня мы наблюдаем, как здания медицинских учреждений передаются под снос и застройку. Такие поспешные и невыверенных подходы к управлению в Киеве являются недопустимыми, и “Европейская Солидарность” будет требовать детального объяснения по данным управленческих решений”, – подчеркнула она.

Депутаты Киевсовета поддержали инициативу Марины Порошенко о создании совместной рабочей группы для изучения и проработки вопросов возможной застройки территорий медицинских учреждений столицы, состоящей из членов постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности и постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Также в группу войдут специалисты из профильных департаментов Киевской городской государственной администрации.