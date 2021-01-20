Фракция "Европейской Солидарности" в Верховной Раде внесла проект постановления, которым предлагает вернуть льготный тариф на электроэнергию, а также запретить ее импорт из России и Беларуси.

Об этом проинформировали в пресс-службе политсилы.

Как объяснил сопредседатель фракции Артур Герасимов, проект постановления направлен на поддержку малообеспеченных украинцев, защиту национальных интересов, стабилизацию работы энергетической системы Украины и предупреждение совершения коррупционных действий на рынке электроэнергии.

Герасимов подчеркнул, что “ЕС” разработала комплекс неотложных мер, которые должны принять компетентные органы госвласти с целью защиты интересов государства и населения.

Речь, в частности, идет о возвращении льготной нормы, согласно которой потребители электроэнергии платили в месяц за первые 100 кВт/ч по 90 копеек, а за каждый последующий кВт/ч — по 168 копеек. В конце декабря 2020 года Кабинет Министров отменил льготный тариф на первые 100 кВт/ч. для бытовых потребителей (с 1 января 2021 года).

“Кабинет Министров должен безотлагательно вернуть льготный тариф в 90 копеек за киловатт на первые 100 киловатт электроэнергии, действовавший в период президентства Порошенко, для всего населения Украины, в том числе в сельской местности”, – отметил Герасимов.

В “ЕС” также настаивают на запрете импорта электроэнергии из Республики Беларусь и из Российской Федерации. В политсиле требуют, чтобы Правительство до 1 февраля отчиталось перед Верховной Радой о мерах, принятых с целью объединения электросетей Европейского Союза и Украины.

В политсиле также требуют “восстановить надлежащую работу украинских атомных станций для обеспечения как минимум 55% объема атомной электроэнергии в энергетическом балансе”.

Кроме того, “Евросолидарность” настаивает на запрете прямого импорта природного газа в Украину из России.

“Необходимо ввести запрет на прямой импорт российского газа, к которому нас толкают марионетки Кремля совместно с представителями действующей власти. Украина с 2015 года слезла с “газовой иглы” “Газпрома” и получила полную энергетическую независимость. Теперь есть вполне обоснованные подозрения, что нынешний энергетический кризис – часть масштабного плана к восстановлению прямых поставок голубого топлива из страны-агрессора”, – заявил Герасимов.

Нардеп подчеркнул, что такая ситуация с топливом произошла впервые за годы независимости. При этом представители власти существенно увеличили тарифы для уязвимых слоев населения и забрали у них субсидии.

Среди других требований политсилы:

Государственная аудиторская служба Украины и правоохранительные органы должны провести аудит и проверку деятельности ПАО “Центрэнерго”, поставщиков угля, государственных шахт, а также ценообразование.

Фонд госимущества до 1 февраля 2021 года должен предоставить Верховной Раде развернутый отчет за прошедший год с объяснением причин убыточности и критериев отбора руководителей.

“Энергетический кризис и угроза энергетической независимости Украины – это не только приговор некомпетентности власти Зеленского, но и экзамен для Парламента, который должен доказать способность защищать национальные интересы государства и украинцев. Ситуация критическая, поэтому требуем от власти срочных действий по защите людей”, – подытожил Герасимов.

Как известно, временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил “разблокировать экспорт газа из России”, который будут осуществлять “независимые компании из РФ”. По словам главы Минэнерго, это такие компании, как “Роснефть” (контрольный пакет акций которой принадлежит государственной компании “Роснефтегаз”), “Новатэк” и неназванные “европейские компании”.

По мнению Витренко, “это существенно снизит цену на газ на оптовом рынке”.

Стоит отметить, что Украина уже более 5 лет не импортирует газ из России для собственных нужд (с ноября 2015 года). Вместо этого был запущен реверс и поставки голубого топлива из Европы.

В данный момент через Украину осуществляется транзит российского газа в Европу (согласно договоренности между “Газпромом” и “Нафтогаз Украины”).