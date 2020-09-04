Об этом проинформировали в пресс-службе “ЕС”.
“В связи с резким ростом числа заболеваний и осложнений эпидемиологической ситуации в столице, Киевская городская организация политической партии “Европейская Солидарность” требует от Киевской городской администрации и Правительства обеспечить срочное тестирование на коронавирус всех учеников и учителей города Киева, а также преподавателей дошкольных учреждений”, – отмечается в заявлении.
В политсиле напомнили, что уже в первые дни сентября некоторые школы не начали обучение, а отдельные классы отправлены на карантин.
“При сохранении такой тенденции через несколько месяцев в столице могут быть закрыты все школы города”, – подчеркивается в заявлении.
Кроме того, в “ЕС” призывают руководство Киева срочно обратиться в Верховную Раду и к Правительству с требованием ввести 100%-ную надбавку работникам школ и дошкольных учреждений, “которые сейчас оказались в наибольшей группе риска”.
В политсиле требуют от Кабинета Министров срочно решить вопросы страхования здоровья и жизни учителей, а также немедленно обеспечить школы средствами индивидуальной защиты.
“В случае невыполнения этих превентивных мер вся ответственность ляжет исключительно на городскую власть, Кабинет Министров и лично президента Владимира Зеленского, который заявил, что ситуация находится под контролем”, – говорится в заявлении.
- В Киеве из-за коронавируса у двух учителей образовательный процесс в одной из школ с 1 сентября был организован в дистанционном режиме.
- В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 319 человек, умерли 8 человек.