Партия "Европейская Солидарность" требует прекратить использование не по назначению средств Фонда борьбы с COVID-19 и провести расследование.

Об этом говорится в заявлении “ЕС”, обнародованном 8 сентября.

В партии отмечают, что власть так и не направила деньги из “коронавирусного” фонда на защиту людей, создание реанимационных коек со всем необходимым оборудованием, страхование жизни и здоровья медиков.

При этом количество больных COVID-19 увеличивается, и это, по мнению членов партии, связано с нецелевым использованием и хищением средств Фонда борьбы с COVID-19.

“Фонд был сформирован путем мучительного сокращения расходов на образование, культуру, местное самоуправление. Но, как говорится, “ловкость рук “, и никакого мошенничества. Монобольшинство, Правительство и Офис Президента перенаправили эти средства… на достройку дорог и праздничные ленты, которые Зеленский должен перерезать перед местными выборами”, — отметили в партии.

“Европейская Солидарность” призывает власть прекратить нецелевое использование средств фонда, а все случаи, которые уже имели место, расследовать.

“Все эти деньги должны тратиться исключительно на борьбу с коронавирусом и спасение людей. Для этого Фонд и был создан — не для коррупции, не для “видосиков” и строительства дорог”, — говорится в заявлении.