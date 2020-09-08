Об этом говорится в заявлении “ЕС”, обнародованном 8 сентября.
В партии отмечают, что власть так и не направила деньги из “коронавирусного” фонда на защиту людей, создание реанимационных коек со всем необходимым оборудованием, страхование жизни и здоровья медиков.
При этом количество больных COVID-19 увеличивается, и это, по мнению членов партии, связано с нецелевым использованием и хищением средств Фонда борьбы с COVID-19.
“Фонд был сформирован путем мучительного сокращения расходов на образование, культуру, местное самоуправление. Но, как говорится, “ловкость рук “, и никакого мошенничества. Монобольшинство, Правительство и Офис Президента перенаправили эти средства… на достройку дорог и праздничные ленты, которые Зеленский должен перерезать перед местными выборами”, — отметили в партии.
“Европейская Солидарность” призывает власть прекратить нецелевое использование средств фонда, а все случаи, которые уже имели место, расследовать.
“Все эти деньги должны тратиться исключительно на борьбу с коронавирусом и спасение людей. Для этого Фонд и был создан — не для коррупции, не для “видосиков” и строительства дорог”, — говорится в заявлении.
- Ранее #Буквы рассказывали, что 64,7 миллиарда COVID-фонда были распределены между различными ведомствами. При этом половина фонда досталась структурам “Укравтодора”.
- Из всех средств, которые уже были выделены из фонда COVID-19, только 15% пошли напрямую в медицинскую отрасль.
- Минэнерго просит выделить из “коронавирусного” фонда 140 млн грн на развитие шахты.
- И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что рассчитывает на выделение 3 млрд гривен на закупку средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты для учебных заведений из Фонда борьбы с коронавируса. В прошлый раз МОН отказали в выделении средств.