Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба политсилы.

“Пока власть Зеленского устраивает предвыборные шоу об “окончании эпохи бедности” из-за смехотворного повышения минимальной заработной платы, страна ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19. Мир охвачен пандемией уже более полугода, а руководство Украины продолжает игнорировать безотлагательные нужды медицинской системы и бездумным управленческим хаосом разрушает экономику страны”, – цитируют в пресс-службе нардепа от “ЕС” Ростислава Павленко.

Политик также подчеркнул, что недопустимо использовать средства спецфонда борьбы с коронавирусом “на дороги и политический пиар” власти.

“В этой ситуации Парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть”, – отметил Павленко.

В “Европейской Солидарности” настаивают, что в разгар эпидемии главными направлениями работы должны стать: усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса.