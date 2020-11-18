Об этом сообщила на своей странице в Facebook сопредседатель фракции “ЕС” Ирина Геращенко.

Она также опубликовала соответствующее обращение на имя спикера Парламента Дмитрия Разумкова.

В политсиле предлагают следующую повестку дня заседания:

• Законы по ФЛП (о восстановлении права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций и об отмене “коррупционного механизма кэш-бека”; а также о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей).

• Законы по восстановлению ответственности за недостоверное декларирование и полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

• Законы о конкурсной комиссии по избранию добропорядочных судей Конституционного суда.

• Проект постановления об отзыве народного депутата от “Слуги народа” Даниила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В “ЕС” призвали “безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих документов для сбора необходимого количества подписей народных депутатов”.

Геращенко выразила мнение, что у монобольшинства (“Слуги народа”) в Парламенте (а также у президента Владимира Зеленского) “не хватает политической воли для возвращения антикоррупционных норм”.

“В Верховной Раде создали рабочие группы по наработке новых законов по е-декларированию, хоть 15 законопроектов уже зарегистрировано – бери и принимай, который более адекватен. Так же и с ФЛП – проблему заговорили, людей бросили, но создали очередную рабочую группу”, – отметила нардеп, которую цитирует пресс-служба политсилы.

Стоит отметить, что в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва были внесены изменения: в период с 18 по 20 ноября отменены пленарные заседания из-за случаев заражения коронавирусом среди нардепов. При этом в случае необходимости Рада может собираться вне очереди.

Согласно календарному плану, следующее пленарное заседание должно состояться 1 декабря.