Об этом проинформировали в пресс-службе партии.
Причина жалобы – нежелание ТИК регистрировать кандидатов от “ЕС” на местных выборах, несмотря на решение суда, который обязал комиссию это сделать.
Так, 7 октября Кременчугская ТИК отказалась принимать решение по поводу регистрации кандидатов от “Евросолидарности”, мотивируя это необходимостью обратиться за разъяснениями в Центризбирком.
“Партия требует признать бездействие Кременчугской ТИК относительно нерегистрации кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты от “ЕС”, противоправным и таким, что грубо нарушает избирательное законодательство. А также призывает ЦИК досрочно прекратить полномочия всего состава Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии в связи с грубым нарушением положений Конституции Украины и Избирательного кодекса Украины”, – отмечается в сообщении.
В партии также требуют обязать Кременчугскую городскую ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно зарегистрировать кандидатов в депутаты городского совета от “ЕС”.
Стоит отметить, что 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии “Европейская Солидарность” в горсовет.
2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК и обязал комиссию повторно рассмотреть документы. А 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил Второй апелляционный административный суд в Харькове.
Несмотря на это, Кременчугская городская ТИК отказалась выполнять решение суда о допуске кандидатов от “ЕС” на выборы в горсовет и провела жеребьевку партий без участия “Европейской Солидарности”.
- Сегодня в партии “Европейская Солидарность” сообщили, что “ПриватБанк” по указанию власти незаконно заблокировал средства политсилы, выделенные на проведение избирательной кампании.
- Ранее сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” Артур Герасимов отмечал, что действующая власть ожидает проигрышного для себя результата на местных выборах 25 октября, поэтому готовится к масштабным фальсификациям и старается не допустить сильных оппозиционных кандидатов.