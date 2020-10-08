Партия "Европейская Солидарность" подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии. Политсила требует распустить ТИК.

Об этом проинформировали в пресс-службе партии.

Причина жалобы – нежелание ТИК регистрировать кандидатов от “ЕС” на местных выборах, несмотря на решение суда, который обязал комиссию это сделать.

Так, 7 октября Кременчугская ТИК отказалась принимать решение по поводу регистрации кандидатов от “Евросолидарности”, мотивируя это необходимостью обратиться за разъяснениями в Центризбирком.

“Партия требует признать бездействие Кременчугской ТИК относительно нерегистрации кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты от “ЕС”, противоправным и таким, что грубо нарушает избирательное законодательство. А также призывает ЦИК досрочно прекратить полномочия всего состава Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии в связи с грубым нарушением положений Конституции Украины и Избирательного кодекса Украины”, – отмечается в сообщении.

В партии также требуют обязать Кременчугскую городскую ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно зарегистрировать кандидатов в депутаты городского совета от “ЕС”.

Стоит отметить, что 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии “Европейская Солидарность” в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК и обязал комиссию повторно рассмотреть документы. А 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил Второй апелляционный административный суд в Харькове.

Несмотря на это, Кременчугская городская ТИК отказалась выполнять решение суда о допуске кандидатов от “ЕС” на выборы в горсовет и провела жеребьевку партий без участия “Европейской Солидарности”.