«Евросолидарность» требует от Зеленского дать оценку обвинениям Минюста США касательно Коломойского

Об этом говорится в заявлении партии.
Отмечается, что Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки от имени Правительства США официально обвинило бывших владельцев “ПриватБанка” в масштабных хищениях средств клиентов этого учреждения и отмывании их в разных странах мира.
“В ряде мировых СМИ справедливо акцентировано внимание на прямой связи Игоря Коломойского и Владимира Зеленского. Украинская власть делает тем временем вид, будто не замечает международного скандала, связанного с заявлением Минюста США. Но замять его уже не получится – слишком большой резонанс”, – подчеркнули в “ЕС”.
В связи с этим партия требует от президента Зеленского, Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктов, Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Государственной службы финансового мониторинга:
- пойти на полное и всеобъемлющее сотрудничество с американской системой правосудия в части ее обвинений в адрес Коломойского и его сообщников;
- начать диалог с американской стороной с целью возвращения незаконно выведенных из “ПриватБанка” финансовых ресурсов, которые должны компенсировать расходы государства на защиту клиентов банка от последствий мошеннических действий бывших его частных владельцев;
- открыть уголовные производства против Коломойского по эпизодам, которые касаются фактов финансовых махинаций, уличенных американским правосудием;
- раскрыть и нейтрализовать весь преступный спрут агентов влияния Коломойского в Офисе Президента, Кабинете Министров, судебной системе и правоохранительных органах, фракциях Парламента, политических партиях, которые обещают “будущее” за счет более сомнительного происхождения средств Коломойского;
- гарантировать независимость деятельности Национального банка Украины и отказ от политического преследования, начатого в угоду Коломойскому против тех, кто спас средства десятков миллионов вкладчиков, обеспечив национализацию “ПриватБанка”;
- создать Временную следственную комиссию с жестким контролем со стороны оппозиции и общества за расследованием самого масштабного в истории Украины мошенничества с активами “ПриватБанка”.
В “ЕС” объяснили, что необходимость создания такой комиссии очевидна ввиду того, что Зеленский в силу зависимости от Коломойсього и конфликта интересов заинтересован в блокировании расследования деятельности олигарха.
“До избрания президентом Зеленский был младшим бизнес-партнером Коломойского. Зеленский лично – фигурант одного из скандалов, связанных с выводом средств “ПриватБанка”. В частности, в феврале 2019 года обнародована информация о том, что в течение 2012-2016 годов более миллиарда гривен средств вкладчиков “ПриватБанка” вывели на счета студии “Квартал 95″. На выборах Президента в 2019 году Зеленский победил именно благодаря поддержке медиаресурсов Коломойского. А так называемое монобольшинство является по сути коалицией Зеленского и Коломойского”, – добавили в партии.
Напомним, что ранее американская газета The Washington Post сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюст США предъявил обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег.
Минюст США подал в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из “ПриватБанка”, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Также напомним, что инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что это дело перспективное именно на территории США: с участием Коломойского или без него. Для олигарха это дело означает конфискацию всего имущества на территории США, а также арест за пределами Украины.
- 4 августа агенты ФБР провели обыски в офисах компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским. Обыски были связаны с расследованием дела об отмывании денег и финансовом мошенничестве.
- В 2019 году “ПриватБанк” в своем иске о возмещении убытков, полученных в результате противоправных действий бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — раскрыл десятки активов олигархов в США, купленных для “отмывания” денег. Речь шла о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости, гостиницах. В частности, была упомянута и компании Optima Ventures, входящая в состав Optima Management Group.