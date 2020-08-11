Covid-19 Украина

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«Евросолидарность» требует от Зеленского дать оценку обвинениям Минюста США касательно Коломойского

Партия "Европейская Солидарность" требует от президента Владимира Зеленского дать оценку обнародованным в США фактам масштабного разворовывания средств "ПриватБанка", а также обеспечить беспристрастное расследование и возврат средств в Украину.

Вторник, 11 августа 2020, 11:41

Об этом говорится в заявлении партии.

Отмечается, что Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки от имени Правительства США официально обвинило бывших владельцев “ПриватБанка” в масштабных хищениях средств клиентов этого учреждения и отмывании их в разных странах мира.

“В ряде мировых СМИ справедливо акцентировано внимание на прямой связи Игоря Коломойского и Владимира Зеленского. Украинская власть делает тем временем вид, будто не замечает международного скандала, связанного с заявлением Минюста США. Но замять его уже не получится – слишком большой резонанс”, – подчеркнули в “ЕС”.

В связи с этим партия требует от президента Зеленского, Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктов, Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Государственной службы финансового мониторинга:

  • пойти на полное и всеобъемлющее сотрудничество с американской системой правосудия в части ее обвинений в адрес Коломойского и его сообщников;
  • начать диалог с американской стороной с целью возвращения незаконно выведенных из “ПриватБанка” финансовых ресурсов, которые должны компенсировать расходы государства на защиту клиентов банка от последствий мошеннических действий бывших его частных владельцев;
  • открыть уголовные производства против Коломойского по эпизодам, которые касаются фактов финансовых махинаций, уличенных американским правосудием;
  • раскрыть и нейтрализовать весь преступный спрут агентов влияния Коломойского в Офисе Президента, Кабинете Министров, судебной системе и правоохранительных органах, фракциях Парламента, политических партиях, которые обещают “будущее” за счет более сомнительного происхождения средств Коломойского;
  • гарантировать независимость деятельности Национального банка Украины и отказ от политического преследования, начатого в угоду Коломойскому против тех, кто спас средства десятков миллионов вкладчиков, обеспечив национализацию “ПриватБанка”;
  • создать Временную следственную комиссию с жестким контролем со стороны оппозиции и общества за расследованием самого масштабного в истории Украины мошенничества с активами “ПриватБанка”.

В “ЕС” объяснили, что необходимость создания такой комиссии очевидна ввиду того, что Зеленский в силу зависимости от Коломойсього и конфликта интересов заинтересован в блокировании расследования деятельности олигарха.

“До избрания президентом Зеленский был младшим бизнес-партнером Коломойского. Зеленский лично – фигурант одного из скандалов, связанных с выводом средств “ПриватБанка”. В частности, в феврале 2019 года обнародована информация о том, что в течение 2012-2016 годов более миллиарда гривен средств вкладчиков “ПриватБанка” вывели на счета студии “Квартал 95″. На выборах Президента в 2019 году Зеленский победил именно благодаря поддержке медиаресурсов Коломойского. А так называемое монобольшинство является по сути коалицией Зеленского и Коломойского”, – добавили в партии.

Напомним, что ранее американская газета The Washington Post сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюст США предъявил обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег.

Минюст США подал в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из “ПриватБанка”, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Также напомним, что инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что это дело перспективное именно на территории США: с участием Коломойского или без него. Для олигарха это дело означает конфискацию всего имущества на территории США, а также арест за пределами Украины.

Теги: Владимир Зеленский, Венедіктова, Європейська солідарність, обвинение, Игорь Коломойский, кошти, Мінюст США, НАПК, розкрадання, розслідування, США, НАБУ, ПриватБанк

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