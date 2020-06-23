Фракция "Европейской Солидарности" требует от Правительства провести внеочередное заседание и выделить из резервного фонда бюджета средства для борьбы с наводнением и ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

Об этом сообщил нардеп от “ЕС” Николай Княжицкий на своей странице в Facebook.

“Власть прозевала очередной кризис – масштабное стихийное бедствие охватило уже 8 областей Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ивано-Франковская и Черновицкая области страдают от наводнения: разрушены десятки километров дорог, уничтожены дамбы и мосты, затоплены десятки сел, повреждены сотни домов, пострадали домохозяйства тысяч украинцев.

“Целые деревни остались отрезанными от цивилизации и сейчас брошены в жертву непогоде. Власть демонстрирует преступную небрежность, игнорируя стихийное бедствие, которое задело десятки тысяч наших сограждан. До сих пор не выделены средства для борьбы с масштабными наводнениями, которые угрожают всему региону”, – добавили в “ЕС”.

При этом, в начале весны Верховная Рада выделила более 64 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусной болезнью, однако за три месяца власть использовала лишь 1 % от этой суммы. Вместо этого, в разгар эпидемии были выделены десятки миллиардов из фонда противодействия коронавирусу вроде бы “на ремонт дорог”.

“Фракция партии “Европейская Солидарность” требует срочно выделить из резервного фонда бюджета средства для противодействия стихийного бедствия в западных областях, ликвидации последствий наводнения и оказания помощи гражданам, пострадавшим от стихии. Кроме того, средства, которые власть безосновательно изъяла из фонда борьбы COVID-19 и передала на “ремонт дорог”, должны быть немедленно направлены в местные бюджеты для быстрой и эффективной борьбы с наводнениями”, – подчеркнули в партии.