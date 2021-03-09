Об этом во время пресс-конференции в агентстве “Интерфакс-Украина” заявили представители политсилы.

“Сегодня городские власти Ивано-Франковска уже бьют в набат, потому что не хватает койко-мест, и просят область подключиться к решению этих вопросов. Почему так произошло в Ивано-Франковской области и почему сейчас там красная зона? Одной из основных причин является приезд Владимира Зеленского во всем известный горнолыжный курорт “Буковель”, который часто связывают с [бизнесменом Александром] Шевченко, который активно вступил в предвыборную кампанию. Так же это повлекло активизацию многих туристов, в том числе из-за рубежа. Всем известно, что сейчас новый штамм коронавируса – так называемый британский штамм, который несет очень тяжелые последствия. И мы уже видим у себя в стране проявления этого штамма, в частности – в Ивано-Франковской области”, – отметил депутат Киевсовета, общественный активист, участник войны против российской агрессии Александр Погребиский.

Народный депутат Мария Ионова, в свою очередь, отметила, что ограничительные меры коснулись многих представителей малого и среднего бизнеса, но не “Буковеля”.

Представители “Европейской Солидарности” также предоставили доказательства масштабного хищения бюджетных средств через проект “Большое строительство”, который на Прикарпатье реализует компания с орбиты олигарха Игоря Коломойского.

По данным представителя инициативы CoST Ukraine, члена волонтерского десанта Минобороны 2014-2016 годов Нелли Стельмах, каждый километр дороги, который строит структура владельца “Буковеля” Александра Шевченко, обходится налогоплательщикам дороже на 1,2 миллиона гривен. Только на 5 проанализированных контрактах убытки государству составили 374 миллиона гривен.

“Мы требуем закрытия “Буковеля”, потому что именно “Буковель” является причиной тех последствий, тех красных зон, которые мы имеем в Ивано-Франковской области, и того количества заболеваний среди людей, проживающих в области”, – отметил Александр Погребиский.