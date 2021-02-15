Партия "Европейская Солидарность" выдвинула детского кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты в 50-м округе в Донецкой области.

Такое решение принял съезд партии в ответ на многочисленные обращения ветеранских и волонтерских организаций.

“Во всех этих обращениях к партии звучит одна мысль, просьба, требование, призыв – поддержать на довыборах в Верховную Раду по 50-му избирательному округу известного в Украине волонтера, детского медика Юлию Кузьменко, которую сейчас бездоказательно и несправедливо преследует власть”, – говорит народный депутат, медик-доброволец, основательница медицинского батальона “Госпитальеры” Яна Зинкевич.

В своем онлайн-обращении Юлия Кузьменко, которая находится под домашним арестом, напомнила, что в 2014 году тысячи волонтеров и добровольцев поднялись на защиту страны. Тогда они воспринимали как злую шутку возможность преследования за это.

“И вот за окном 2021 год. Преследование и репрессии против политиков, против общественных деятелей, активистов, волонтеров и военных вступили в силу и обороты, что были, пожалуй, последний раз в советское время. Они даже получили статус системных”, – говорит Кузьменко.

Кузьменко также отметила, что Донбасс – это ее родина, и он должен чувствовать себя частью Украины.

Волонтер поблагодарила всех общественных организациям за поддержку, а партийцам “Европейской Солидарности” – за решение поддержать ее кандидатуру.

Довыборы в 50-м округе в Донецкой области состоятся 28 марта 2021.