Народные депутаты от "Европейской Солидарности" обратились к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову из-за трансляции антиукраинского видеоролика на телеканале "НАШ".

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте политсилы.

Депутатское обращение подписали нардепы Владимир Арьев, Ирина Фриз, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Михаил Бондарь, София Федина, Ростислав Павленко, Ахтем Чийгоз, Мария Ионова и Владимир Вятрович.

Они требуют принять меры и привлечь к ответственности лиц, причастных к изготовлению и трансляции на телеканале “НАШ” “видеоролика с признаками преступления против основ национальной безопасности Украины”.

Ролик транслировался ко Дню Независимости Украины.

“Недавно телеканал “НАШ” Евгения Мураева показал видеоролик ко Дню Независимости Украины под названием “Наша (не)зависимость”, с намеком на то, что в 1991 году граждане совершили ошибку, проголосовав на референдуме за независимость Украины, и это привело к негативным последствиям. Видеоролик размещен на YouTube и на других ресурсах в Интернете. Факт трансляции указанного видеоролика вызвал справедливое возмущение среди граждан в социальных сетях. Часть пользователей сети призвала СБУ вмешаться в ситуацию, ведь вышеприведенные действия могут содержать признаки преступлений против основ национальной безопасности Украины”, – подчеркнули народные депутаты.

В связи с этим они призывают Баканова открыть уголовное производство по статьям 109-111 Уголовного кодекса Украины (“Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти”, “Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”, “Государственная измена”).

Также нардепы требуют принять меры для привлечения виновных к ответственности, предусмотренной законодательством.

Стоит отметить, что указанный ролик до сих пор есть на YouTube канала “НАШ”. Сначала в нем показывают женщину, которая смотрит на флаг Украины. Зрителю дают понять, что она в 1991 году на всеукраинском референдуме проголосовала за независимость Украины. Затем время будто отматывается назад: показаны кадры с президентами Владимиром Зеленским, Петром Порошенко, Виктором Януковичем, Виктором Ющенко и Леонидом Кучмой, войной на Донбассе, Революцией Достоинства и Оранжевой революцией.

В конце ролика показана девушка, которая на референдуме о провозглашении независимости Украины смотрит на бюллетень, а потом отходит от него.