Американский рок-музыкант Игги Поп получит премию Grammy в 2020 году за значительный вклад в индустрию звукозаписи.

Об этом сообщает NME.

Кроме того, награду получат хип-хоп группа Public Enemy, рок-группа Chicago, соул-певица Роберта Флэк, ритм-энд-блюз музыкант и композитор Айзек Хейз, композитор и певица Розетта Тарп. Артистов чествуют за “выдающийся вклад художественного значения в области звукозаписи”.

Призы “За достижения” Национальной академии искусства и науки звукозаписи будут вручены 18 апреля в Калифорнии на церемонии “За специальные заслуги-2020”.

62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США состоится 26 января в Лос-Анджелесе. В рамках голосования деятелей музыкальной индустрии, результаты которого будут объявлены 26 января в зале Staples Center, оцениваются произведения, которые вышли в промежутке с 1 октября 2018-го по 20 ноября 2019 года.