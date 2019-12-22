Об этом сообщает NME.
Кроме того, награду получат хип-хоп группа Public Enemy, рок-группа Chicago, соул-певица Роберта Флэк, ритм-энд-блюз музыкант и композитор Айзек Хейз, композитор и певица Розетта Тарп. Артистов чествуют за “выдающийся вклад художественного значения в области звукозаписи”.
Призы “За достижения” Национальной академии искусства и науки звукозаписи будут вручены 18 апреля в Калифорнии на церемонии “За специальные заслуги-2020”.
62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США состоится 26 января в Лос-Анджелесе. В рамках голосования деятелей музыкальной индустрии, результаты которого будут объявлены 26 января в зале Staples Center, оцениваются произведения, которые вышли в промежутке с 1 октября 2018-го по 20 ноября 2019 года.
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