Снимки обнародованы в Instagram Курниковой.
На одном из них ребенок лежит на груди у мамы. Судя по розовой шапочке с бантом, у пары родилась девочка.
На втором фото Иглесиас целует Курникову, которая держит ребенка.
Певец в своем Instagram также обнародовал фото с малышкой. На снимке он в медицинском халате, маске и шапочке держит ребенка на руках.
“Мое солнышко. 01.30.2020”, — подписали фотографии звездные родители.
Стоит отметить, что несколько дней тому назад в СМИ появилась информация, что Анна Курникова родила. Об этом в эфире чилийской радиостанции ADN рассказал брат Энрике, Хулио Иглесиас-младший.
“У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив”, – заявил он.
Однако подтвердить эту радостную новость пара решила только сейчас.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором теннисистка сыграла главную роль. После этого пара начала встречаться.
В декабре 2017 года Курникова родила двойню от Иглесиаса: сына Николаса и дочь Люси.
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- Ранее бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас показали своих близнецов.