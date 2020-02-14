Снимки обнародованы в Instagram Курниковой.

На одном из них ребенок лежит на груди у мамы. Судя по розовой шапочке с бантом, у пары родилась девочка.

На втором фото Иглесиас целует Курникову, которая держит ребенка.

Певец в своем Instagram также обнародовал фото с малышкой. На снимке он в медицинском халате, маске и шапочке держит ребенка на руках.

“Мое солнышко. 01.30.2020”, — подписали фотографии звездные родители.

Стоит отметить, что несколько дней тому назад в СМИ появилась информация, что Анна Курникова родила. Об этом в эфире чилийской радиостанции ADN рассказал брат Энрике, Хулио Иглесиас-младший.

“У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив”, – заявил он.

Однако подтвердить эту радостную новость пара решила только сейчас.

Фото: @annakournikova

Фото: @enriqueiglesias

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором теннисистка сыграла главную роль. После этого пара начала встречаться.

В декабре 2017 года Курникова родила двойню от Иглесиаса: сына Николаса и дочь Люси.

 

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My Sunshine 01.30.2020

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

 

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01.30.2020

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

 

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My Sunshine 01.30.2020

Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

  • Ранее бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас показали своих близнецов.