Российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас показали первые фото своего новорожденного ребенка.

Снимки обнародованы в Instagram Курниковой.

На одном из них ребенок лежит на груди у мамы. Судя по розовой шапочке с бантом, у пары родилась девочка.

На втором фото Иглесиас целует Курникову, которая держит ребенка.

Певец в своем Instagram также обнародовал фото с малышкой. На снимке он в медицинском халате, маске и шапочке держит ребенка на руках.

“Мое солнышко. 01.30.2020”, — подписали фотографии звездные родители.

Стоит отметить, что несколько дней тому назад в СМИ появилась информация, что Анна Курникова родила. Об этом в эфире чилийской радиостанции ADN рассказал брат Энрике, Хулио Иглесиас-младший.

“У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив”, – заявил он.

Однако подтвердить эту радостную новость пара решила только сейчас.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором теннисистка сыграла главную роль. После этого пара начала встречаться.

В декабре 2017 года Курникова родила двойню от Иглесиаса: сына Николаса и дочь Люси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My Sunshine 01.30.2020 Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 13 Фев 2020 в 10:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram 01.30.2020 Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:42 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram My Sunshine 01.30.2020 Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:27 PST