Народный депутат 8-го созыва Игорь Кононенко назвал обвинения нардепа Андрея Деркача, прозвучавшие на вчерашней "обличительной" пресс-конференции, политической манипуляцией, цель которой - воздействие на предвыборный процесс в США.

Об этом Кононенко написал в Facebook .

“Это тот самый Деркач, которого США обвинили в содействии российском вмешательству в американские президентские выборы и 10 сентября 2020 вместе с тремя гражданами России внесли в санкционный список лиц особых категорий (SDN OFAC). Кроме вмешательства в американские выборы, санкции также связаны с кибератаками. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Деркач и трое граждан РФ связаны с российской “фермой троллей”, которая вмешивалась в выборы в США”, – сказал Кононенко.

По его словам, ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в своем докладе об иностранном вмешательстве в выборы в США вспомнил о Андрея Деркача как пособника России.

Игорь Кононенко уверен, что действия Деркача вредят Украине.

“Семеро бывших послов США в Украине уже заявили, что это плохо для отношений двух стран … Все заявления Деркача, которые сделаны аккурат за несколько месяцев до выборов президента США – это исключительно политическая манипуляция, которая имеет конкретную цель – воздействие на американский предвыборный процесс”, – подчеркнул Игорь Кононенко.

16 сентября Андрей Деркач заявил о якобы договоренности между главой компании “ТехНова” Анатолием Шкрибляком и Игорем Кононенко, согласно которой выгоду от работы энергопредприятий получает Шкрибляк, а на ключевые посты в управляющие компании и на указанные ТЭЦ назначаются лица из окружения Игоря Кононенко. Ранее Деркач делал заявления о сотрудничестве Кононенко с Байденом в контексте дела Burisma.

Санкции США против Деркача

10 сентября Министерство финансов США внесло в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц Управления по контролю за иностранными активами (SDN OFAC) народного депутата Андрея Деркача и трех граждан России. Указывалось, что санкции связаны с вмешательством в американские выборы и кибератаками.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что указанные лица связаны с российской “фермой троллей”, которую считают причастной к вмешательству в выборы в США.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в своем докладе об иностранном вмешательстве в выборы в США вспомнил об Андрее Деркаче, как пособнике России, в связи с публикацией нардепом нескольких компрометирующие записей — так называемых “пленок Деркача”.

На днях стало известно, что у Деркача была команда лоббистов в Вашингтоне.