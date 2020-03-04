Министерство финансов Украины может возглавить Игорь Уманский. Как ожидается, он сменит Оксану Маркарову, которая осталась в Кабмине после каденции правительства Гройсмана.

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Биография

Родился Игорь Уманский 9 января 1975 года в Припяти Киевской области. Окончил Киевский национальный экономический университет. Является кандидатом экономических наук.

Женат, имеет троих дочерей.

В 1997 году был главным специалистом отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестиционного сотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции.

Карьера

Уманский работал заместителем главы правления ОАО “Укртранснафта” и замглавы правления Государственного ипотечного учреждения.

С января 2008 по март 2010 года был первым заместителем министра финансов Виктора Пинзеника. После отставки Пинзеника в 2009 году исполнял обязанности министра финансов.

В октябре 2016 года Уманский стал внештатным советником Петра Порошенко. В феврале 2019 года он сообщил, что подал заявление об увольнении с этой должности в связи с тем, что его предложения в Администрации президента игнорировали.

4 марта 2019 года президент Петр Порошенко уволил Игоря Уманского с должности внештатного советника.

Декларация

В декларации Уманского за 2019 год указаны: два земельных участка, две квартиры и гараж. Также есть недостроенный жилой дом в Обуховском районе Киевской области.

Супруга Уманского задекларировала ювелирные украшения, шубу и часы. Сам Игорь Уманский задекларировал картину голландского художника Арт ван дер Нера.

В семье есть один автомобиль Mercedes-Benz 2010 года, который зарегистрирован на жену.

В “Укргазбанке” Игорь Уманский держит 61 115 грн, его жена – 34 497 грн. Также на двоих у них 25 000 долларов и 12 000 евро наличными.