Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все игорные заведения в стране закроются до 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем – отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер”, – заявил он.

При этом министр подчеркнул, что вопрос будет урегулирован специальным законом, который в данный момент рассматривается в парламенте.

“Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Я требую от руководителя полиции, Фискальная служба также будет приобщена. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений”, – добавил Аваков.

В свою очередь глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что правоохранители готовы выполнять приказ.