Об этом сообщает пресс-служба МВД.
“Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем – отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер”, – заявил он.
При этом министр подчеркнул, что вопрос будет урегулирован специальным законом, который в данный момент рассматривается в парламенте.
“Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Я требую от руководителя полиции, Фискальная служба также будет приобщена. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений”, – добавил Аваков.
В свою очередь глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что правоохранители готовы выполнять приказ.
- Напомним, что Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.