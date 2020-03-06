Президент Зеленский выразил обеспокоенность восстановлением отношений между Францией и Россией.

Об этом шла речь в его интервью ежедневной британской газете The Guardian.

Так Зеленский отметил, что канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону было крайне важно оказать давление на российского лидера Владимира Путина, поскольку они поддерживают Украину.

В то же время Зеленский выразил обеспокоенность усилиями Макрона наладить отношения с Кремлем.

“Вы не можете играть в игру на двух фронтах”, — возмутился украинский лидер.