Об этом шла речь в его интервью ежедневной британской газете The Guardian.
Так Зеленский отметил, что канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону было крайне важно оказать давление на российского лидера Владимира Путина, поскольку они поддерживают Украину.
В то же время Зеленский выразил обеспокоенность усилиями Макрона наладить отношения с Кремлем.
“Вы не можете играть в игру на двух фронтах”, — возмутился украинский лидер.
- В ноябре 2019 году Президент Франции Эммануэль Макрона заявил о необходимости наладить диалог с Россией и намекнул, что без коммуникации с РФ ситуация в Украине может ухудшиться.
- В январе Макрон заявил, что не стал дожидаться разрешения конфликта на Донбассе, чтобы пойти на сближение с Россией.