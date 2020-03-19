Футболисты киевского "Динамо" записали видеообращение к болельщикам, в котором призвали быть ответственными во время вспышки коронавируса COVID-19.

Видео обнародовано на официальном сайте футбольного клуба.

“Футбол обязательно вернется, но сейчас главное — это безопасность каждого из нас. Мы призываем всех болельщиков “Динамо”: будьте ответственными – максимально ограничьте социальные контакты, особенно, если вам за 60 лет! Коронавирус очень опасен именно для пожилых людей. Объясните это своим близким и знакомым. Если чувствуете недомогание – обязательно оставайтесь дома и позвоните семейному врачу, следуйте его рекомендациям. Сохраняйте спокойствие. Как быстро мы преодолеем это сложное время – зависит от каждого из нас. И тогда футбол скоро вернется к нам всем!” – говорится в сообщении ФК.

На видео к болельщикам обратились футболисты Сергей Сидорчук, Фран Соль и Миккель Дуэлунд, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.

Стоит отметить, что команда ушла на карантин, прекратив тренировки, по причине коронавируса и введения карантина на территории Украины. По причине вспышки вируса был приостановлен Чемпионат Украины по футболу.

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