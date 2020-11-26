Covid-19 Украина

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Игровая консоль PS5 превосходит «более мощную» Xbox Series X, и вот почему

Компания Microsoft уже несколько месяцев с гордостью обсуждает, насколько мощна ее консоль Xbox Series X. Но первые игровые тесты показали, что PS5 превосходит консоль Microsoft.

Четверг, 26 ноября 2020, 13:17

Об этом пишет The Verge.

С Xbox Series X, способной обеспечить производительность графического процессора 12 терафлопс против 10,28 терафлопс на PS5, большинство наблюдателей ожидали, что между консолями будет разница.

Xbox следующего поколения от Microsoft также имеет более высокий уровень пропускной способности памяти и большее количество вычислительных блоков, но Sony предлагает разработчикам меньше вычислительных блоков, работающих с переменной (и более высокой) тактовой частотой, чтобы добиться большей производительности от PS5.

В то время как Xbox Series X немного опережает в режимах производительности 4K, режим с высокой частотой кадров работает заметно лучше на PS5 с разницей в частоте кадров между двумя системами со скоростью более 40 кадров в секунду в некоторых сценах.

Эти провалы имеют значение, потому что резкие падения означают более очевидное дрожание для игроков. Дисплеи с переменной частотой обновления могут помочь сгладить это, но если провалы значительны, игрок все равно почувствует изменения частоты кадров.

К примеру, в игре Devil May Cry 5 Xbox Series X не показал значительного преимущества.

В другой игре Assassin’s Creed Valhalla, с производителем которой Microsoft заключила маркетинговую сделку, можно было ожидать, что Xbox Series X будет лучшим, но PS5 снова превосходит.

Отмечается, что версия Valhalla для Xbox Series X имеет много разрывов экрана и регулярных провалов ниже 60 кадров в секунду. Версия для PS5 работает намного плавнее. Переменная скорость обновления действительно компенсирует разрыв экрана на Xbox Series X, но для этого понадобится современный телевизор.

Xbox Series X также отстает от PS5 как по качеству изображения, так и по разрешению в Dirt 5. Версия для PS5 имеет лучшую фильтрацию текстур и среднее разрешение немного выше, чем у Xbox Series X.

Call of Duty: Black Ops Cold War также демонстрирует различия между этими консолями. Это показывает преимущество Xbox Series X в производительности трассировки лучей, но консоль Microsoft отстает в режиме 120 кадров в секунду.

Все эти сравнения показывают, что Xbox Series X не превосходит PS5 в большинстве ситуаций, более того, часто консоль Sony лидирует. При этом, некоторые из этих различий могут быть связаны с ошибками.

Теги: игровая консоль, консоль, PS5, Xbox Series X, ігри

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