После длительного карантинного перерыва Ассоциация юристов Украины успешно вернулась в офлайн-вселенную вместе с ІІ Kharkiv Legal Business Forum в сочетании с онлайн-трансляцией. Сохраняя безопасное расстояние, юристы обсудили текущее состояние украинского рынка юридических услуг и последние тенденции на его территории, пути реанимации юробразования, диджитализацию во всех ее проявлениях и обменялись инструментами качественного продвижения собственного бизнеса.

Что с юрринком? Или “Все, что можно делегировать частному сектору – нужно делегировать частному сектору”

Государство должно заниматься непосредственным, ключевым бизнесом – регулированием, а не оказанием услуг. И касается это всего рынка – не только юридического. Такого мнения придерживается Довидас Виткаускас, руководитель Проекта ЕС “Право Justice”. О текущем состоянии украинского юррынка он отмечает – ситуация почти чудесна. Нотариат – почти приватизированный сектор, которому в течение последних четырех лет удалось успешно консолидировать саморегулирование под эгидой Нотариальной палаты. Между тем, ситуация с частными исполнителями, невзирая на устойчивое развитие (система уже содержит более 600 специалистов), пока выглядит более печально из-за существенного дефицита доверия со стороны государства. То же касается и арбитражных управляющих. Кроме того, несмотря на прошлогоднюю консолидацию усилий, для третьего звена впереди еще много работы.

Но насчёт упомянутой тройки профессий Минюст (как и государство в целом) до сих пор не определился – регулировать или конкурировать. Поэтому сейчас возникает важная задача – определить вектор взаимодействия с частным сектором и наладить качественное сотрудничество, основанное на взаимном доверии, решить конфликт интересов:

“Частные исполнители, например, уже продемонстрировали эффективность, в пять раз превышающую ДВС. Несмотря на это, угадайте, где именно пребывают 91% из всех имеющихся дел”, – заметил господин Виткаускас.

Среди других насущных проблем он выделил:

1. Потребность в создании прозрачной системы квот – пока в Минюсте такая методология отсутствует. Квотирование есть, но только “де-факто”.

2. Экзамены. Юристы оценили современность подхода Минюста к процедурам, но единогласно отметили, что система организации и контроля нуждается в значительной доработке: “Нужно проверять не знания (для этого есть вузы), а навыки”.

3. Отсутствие дисциплины – самая большая из существующих проблем сферы контроля и регулирования. Решить ее просто – Минюст должен передать полномочия Дисциплинарной комиссии каждой из ветвей частного сектора.

Полностью поддержал тезисы г-на Виткаускаса представитель одной из них – Председатель Совета арбитражных управляющих Харьковской области, управляющий партнер АО “Иваненко и партнеры” – Евгений Иваненко, добавив, что его профессии пока не доверяет не только государство, но и общество: “И уже здесь только качественная работа и беспристрастность, соблюдение балансов позволит исправить ситуацию”.

О блюде, которое подают холодным. Форензик: что это и с чем его едят

Течение форума прервалось специальным докладом от Артема Ковбеля, аудитора, старшего партнера Vigilant Forensic Botique. Итак, как найти качественные пути защиты от корпоративного мошенничества?

Что такое форензик?

Это инструмент, который обеспечивает превентивные меры относительно развития недобросовестных действий в компании с одной стороны, и позволяет расследовать такие действия (внутренние и внешние) – с другой.

Чаще всего такие расследования касаются именно топменеджеров: SEO, финдиректоров и партнеров, а среди самых острых рисков – не только хищения активов, но и их незаконное отчуждение, манипуляции с финотчетностью, коррупция, схемы “откатов”.

Треугольник мошенничества, о котором важно помнить

Три ключевых момента, почему люди идут на мошенничество: 1. благоприятные условия в компаниях со слабой системой внутреннего контроля (от наличия отсутствия контрольно-пропускного контроля до обратной связи) 2. оправдания (“это наименьшее из зол”, “я заслуживаю большего”); 3. мотив (финнужды, жадность, личные пороки, банальный страх увольнения и т.д.).

Ключевые советы для минимизации рисков

1. Максимально исключайте из бизнеса посредников.

2. Перед тем, как взять проект – качественно изучайте заказчика.

3. Помните, что: а) воруют в 100% компаниях, вопрос только в размере сумм, б) выход из операционного контроля компании равнозначен потере бизнеса.

4. Не спешите наказывать мошенника сразу, нужно точно проанализировать все нюансы, чтобы выявить каждого участника мошеннической схемы.

5. Хотите найти мошенника – Follow the green (следуйте за деньгами).

Be digital or die

Ключевой вопрос в повестке дня для бизнеса на любом из его жизненных этапов – диджитализация, трансформация и полный переход в онлайн. Развитие, маркетинг, привлечение клиентов – в каждом из этих аспектов ключевую роль играет именно “онлайн”. О необходимости процесса рассказал заместитель харьковского городского главы по вопросам цифровой трансформации, координатор Офиса реформ Харькова, эксперт электронного управления и построения SMART-городов – Олег Дробот. Главные преимущества он продемонстрировал на кейсе цифрового развития Харькова. Так, сегодня уже успешно функционируют “Мой Харьков”, “Портал электронных сервисов” и “Портал харьковчанина”. Жители Харькова активно пользуются единой медицинской системой “HELSI.me”, платят за парковку онлайн и пользуются другими онлайн-услугами.

Эксперт отметил, что удобство, экономия времени, цифровая безопасность, любовь клиентов и управление ими – главные преимущества, которые предоставляет диджитал: “Вы должны понять, что вчера бизнес еще мог существовать без цифры. Сегодня картина максимально противоположная. Не спешите – подходите к процессу взвешенно, ищите инструменты, анализируйте их и имплементируйте. И не стойте на месте в эпоху, когда движение вперед – ключ к выживанию”.

Среди таких инструментов едва ли не самой популярной является СRM-система, про аспектах использования которой рассказала Наталья Рязанова, управляющий партнер компании “SION patent law firm”, патентный поверенный, к.ю.н.

Говоря о необходимости введения СRM-системы, спикер отметила – она ​​позволяет максимально автоматизировать процессы, оптимизировать работу с клиентами (как в предоставлении услуг, так и в выявлении потребностей), а иногда – даже спасти репутацию фирмы.

Но перечень цифровых решений для бизнеса почти безграничен, и юристам помог его дополнить Арсен Бучковский, партнер, менеджер по инновациям ILF, предварительно посоветовав: “Сначала научитесь управлять проектом, уже потом – диджитализируйте его. Больше взаимодействия, больше аналитики, меньше рутины”. Для построения качественной системы гибкого управления проектами спикер советует Agile, Scrum, Kanban. А улучшению коммуникации существенно поможет частичный переход от электронной почты к мессенджерам, ведь это про “быстрее, качественнее, легче”.

Smalltalk о юридическом образовании

Предусмотренной дискуссии во время “образовательной” сессии в итоге не случилось, так как эксперты пришли к единогласному выводу – юридическое образование нужно срочно реанимировать, – наличные подходы устарели, а новые еще не внедрены. Так, Сергей Сильченко, партнер ЮК “ILF”, доцент кафедры трудового права НЮУ им. Ярослава Мудрого отметил: “Проблема в том, что знания, которые мы предоставляем, быстро устаревают. В итоге, вузы выпускают только 10% действительно подготовленных к реалиям специалистов. Поэтому мы должны транслировать конкурентные навыки 1. образования и 2. коммуникации”. К их перечню Андрей Удовиченко, CPO Bot & Partners добавил скорость: мышления, ориентирования в контекстах, поиска информации. Спикер убежден – “Люди, которые лишь уверенно повторяют тексты кодексов, сейчас никому не нужны”.

В свою очередь, Иван Городиский, адвокат, к.ю.н., директор-основатель Школы права УКУ (2014-2020) убежден, что качественное обучение должно обязательно сочетаться с постоянной практикой, регулярной работой студентов со специалистами.

А Роман Радейко, CEO OnlineLawSchool, доцент Национального университета “Львовская политехника”, отметил, что не позволит юробразованию впасть в абсолютную кому именно использование современных инструментов в подготовке юристов. Здесь речь о правильной организации онлайн-обучения, благодаря которой студенты могут получить практические навыки и знания, непосредственно необходимые для дальнейшей работы: “Более того, даже опытные юристы активно используют онлайн-курсы для повышения собственной квалификации и конкурентоспособности”.

Хотите просмотреть полную запись ІІ Kharkiv Legal Business Forum? Обращайтесь в Секретариат Ассоциации юристов Украины по ном. тел.: (067) 158-46-46 или пишите на адрес эл. почты: [email protected] Контактное лицо – Юлия Гончаренко.